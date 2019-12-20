Hayatı Adeta Kabusa Çeviren Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Sağlıksız beslenme, yetersiz diş bakımı ya da bazı vitaminlerin ve protein eksiklikleri diş sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu durumlar dişlerin çürümesine neden oluyor, diş çürüğü ilerlediği takdirde ise diş ağrısına sebebiyet veriyor. Diş ağrısı, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hayatı adeta kabusa çeviren diş ağrısı ile başa çıkmak içinse mutlaka bir uzman hekime görünmek gerekiyor. Ancak diş ağrısı başladığı zaman bazen hemen doktora gidilemiyor. Bu nedenle doktora gitmeden önce diş ağrısını geçirmek için bazı şeyler yapılması gerekiyor.

Peki diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısına sebep olan şeyler arasında en başlarda sinüzit, çürük dişler, diş eti hastalıkları, gömülü dişler ve dentin hassasiyeti bulunuyor

Diş ağrısı beklenmedik anlarda ortaya çıkıp, sorun çözülmediği takdirde ise artarak devam edebiliyor

Diş ağrısı başladığında mutlaka bir diş hekimine başvurmak gerekiyor. Ancak bunu yapamadığınız durumlarda diş ağrısına iyi gelen alternatif yollar da bulunuyor

Halk arasında diş ağrısına iyi geldiği söylenen ağrıya kolonya ya da alkol basma gibi uygulamalar son derece yanlış. Çünkü bu uygulamalar diş etinde tahrişe neden olabiliyor

Peki diş ağrısına ne iyi gelir, diş ağrısı nasıl geçirilir?

1. Gargara yapmak



Diş ağrısına iyi gelen yöntemlerden biri gargara yapmaktır. Tuzlu su ya da ağrı kesici ilaçlarla yapılan gargara ağrının bir süreliğine geçmesini ya da en azından azalmasını sağlar. Ayrıca sirkeli suyla da gargara yapılabilir. Sirke, mikrop ve bakterilerin öldürülmesine yardımcı olur. Bu yöntem bir süreliğine ağrıyan bölgenin uyuşmasını sağlar. Ancak tabii ki bunun bir tedavi olmadığını ve en kısa zamanda doktora gitmeniz gerektiğini hatırlatalım.

2. Buz uygulaması



Ağrıyan bölgeye bir miktar buz uygulamak bölgeyi uyuşturarak ağrı hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Ancak buzu doğrudan uygulamak yerine bir beze sarıp ağrıyan dişinizin olduğu bölgeye dışardan uygulamak çok daha sağlıklı olacaktır. Bu yöntem diş ağrısına iyi gelerek, ağrının hafiflemesine yardımcı olur.

3. Dişleri fırçalamak



Zaman zaman diş ağrıları çürük dişlerin arasında kalan yemek artıklarından kaynaklanabilir. Bu durumda ise dişlerinizi fırçalamak ağrınızın azalmasına yardımcı olur. Ancak çürükler için en yakın zamanda bir diş hekimine gitmenizde fayda var. Çürük dişler ağız sağlığını ciddi oranda tehdit ederler.

4. Sarımsak



Sarımsağın doğal bir antibiyotik olduğu söylenir ve hemen hemen tüm ağrılar için sarımsak önerilir. Bakterileri yok eden bu besin, diş ağrısına da iyi geliyor. Bir parça sarımsağı dişinizin üzerine koyup ağrınızın hafiflemesini bekleyin.

5. Karanfil ya da karanfil yağı



Karanfil de sarımsak gibi antiseptik özelliğe sahiptir. Ayrıca karanfil yağı pek çok diş macununun içeriğinde bulunur. Karanfili ağrıyan dişinizin üstüne koyup hafifçe bastırabilir ya da ağrıyan dişinize bir miktar karanfil yağı sürebilirsiniz.

6. Zerdeçal



Zerdeçal da oldukça faydalı olan baharatlardan biri. Ayrıca diş ağrısına da iyi geliyor. Pek çok bakım ürününde ve doğal maskede kullanılan zerdeçalı su ile karıştırıp macun haline getirerek dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bu sayede diş ağrınız hafifler. Bunun yanı sıra zerdeçal beyazlatma özelliğine de sahiptir.

Bonus: Bunun yanı sıra dişiniz ağrırken, ağrıyan tarafa doğru yemek yememeye, çok sıcak ya da çok soğuk şeyler tüketmemeye özen gösterin