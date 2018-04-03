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Hastanelerdeki poliklinik çalışma saatleri uzatıldı

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, ülke genelinde tüm hastanelerde ve tüm sağlık merkezlerinde bulunan poliklinik hizmetlerinin hafta içi her gün saat 14.30’a kadar süreceğini açıkladı.

Hastanelerdeki poliklinik çalışma saatleri uzatıldı
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 13.00’te sona eren poliklinik hizmetlerinin 1 Nisan itibarıyla 14.30’a kadar uzatıldığı belirtildi. 

Onlarca yıl aradan sonra 1 Nisan itibariyle ilk kez böyle bir uygulamanın hayata geçtiğini, tüm hastane ve sağlık merkezlerinde polikliniklerin 14.30’ a dek uzatıldığını belirten Bakan Besim, sağlık alanında kısa sürede gözle görülür projelerle topluma hizmet etmenin hedefleri olduğunu kaydetti. 

Trenyolu Polikliniği’ne giderek oradaki sağlık çalışanları ile bir araya gelen Besim, yeni çalışma saatleri konusunda vatandaşın memnuniyeti hakkında bilgiler aldı, çalışanların beklentilerini ve önerilerini dinledi. 

Besim birebir diyaloğun önemine işaret ederek, beklentileri yerinde görme fırsatı bulduklarını, söz konusu ziyaretlerin bu anlamda çok faydalı olduğunu söyledi

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