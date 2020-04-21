Hastane yeniden taşındı

Bir süre önce Kolan Hastanesi'ne taşınan Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin sağlık ekipmanları yeniden eski yerine taşındı

Bir süre önce Kolan Hastanesi'ne taşınan Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi sağlık ekipmanları yeniden eski yerine taşındı.

Hastanenin taşınma işlemine Lefkoşa Türk Belediyesi yardım ediyor.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin pandemi hastanesi ilan edilmesiyle, hastalar, sağlık çalışanları ve hastane ekipmanlarının bir kısmı Kolan Hastanesi’ne geçici olarak taşınmıştı.

Dün ise, Kolan Hastanesi’ndeki ekipmanlar yeniden Nalbantoğlu’na taşındı.

‘Nalbantoğlu Hastanesi bu süreçte hem Pandemi hastanesi olarak kullanılacak hem de diğer bazı servislerini hizmete açacak.

Öte yandan Pandemi ile mücadele gününden bugüne geciken “pandemi hastanesi” için yine sağlık bakanlığı kendi içerisinde bir çözüm üretti.

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi içerisinde yer alan ayaktan tanı merkezinin üst katındaki 30 odanın 50 yataklı bir yoğun bakım ünitesi haline getirileceğini söyledi.

İlk etapta hastalığı hafif geçiren şahısların da ayaktan tanı merkezinde tedavi süreçlerini geçireceğini belirten Soydan, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Bu arada, Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan derlediği diğer bilgilere göre, sıfırdan bir pandemi hastanesi yapılması yerine, Lefkoşa Fuar Alanı’nda 100, gerekmesi halinde 200 yatak kapasitesine büyütülecek bir alan için de alt yapı taramaları başladı.

Bu noktada, çok sayıda iş insanı bağışçı olarak süreçte yer almaya hazır. Fuar Alanı, hafif süreçlerle hastalığı geçiren kişilerin tedavisi için kullanılacak.

Bu sayede, Ayaktan Tanı Merkezi’nde oluşturulacak 50 yataklı yoğun bakım ünitesi de uzun vadede Fuar Alanı’ndan desteklenecek yatak kapasite toplumun ciddi bir ihtiyacını karşılamış olacak.

Doktorların tamamının Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göreve başlaması ise, bu hafta içerisinde tamamlanacak.