“Hastalıkların yüzde 62’si hayvansal kökenli”

Veteriner Hekimler Birliği, gıda kaynaklı risklerin yüzde 90’ının hayvansal kökenli gıdalardan, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 62’sinin de hayvansal kökenli hastalıklardan kaynaklandığını vurguladı

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği (KTVHB) Başkanı Gökmen Coşan, halk sağlığının ancak gıda güvenliği sisteminin doğru çalışmasıyla korunabileceğini kaydederek, “Gıda kaynaklı risklerin yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 62’si de hayvansal kökenli zoonoz hastalıklardan kaynaklanıyor” açıklamasında bulundu.

Coşan, “Gıda güvenliğinin temel öğesi veteriner hekimlerdir. Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değil” dedi.

KTVHB Başkanı Gökmen Coşan 7 Haziran “Dünya Gıda Güvenliği Günü” ile ilgili yazılı açıklama yaparak, “Gıda güvenliği için paydaşlar gerekli özeni göstermeli, resmi makamlar sürekli denetimi sağlamalı” hatırlatmasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine işaret eden Gökmen Coşan, “Güvenli olmayan gıdalar 200’den fazla hastalığa yol açıyor. En büyük tehditlerden birisi antimikrobiyal dirence sahip bakterilerin yaygınlaşması” dedi.

Gıda güvenliğinin en önemli unsurlarının hijyenik koşullarda üretim, depolama ve dağıtım olduğunu kaydeden Gökmen Coşan, “Gıda zincirindeki tüm paydaşlar gerekli özeni göstermeli, resmi makamlar sürekli denetimi sağlamalı” şeklinde konuştu.

Gıda güvenliğinin temel öğesinin veteriner hekimler olduğunu vurgulayan Coşan şöyle devam etti:

“Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değil çünkü gıda kaynaklı risklerin yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanıyor. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 62’si de hayvansal kökenli zoonoz hastalıklardır. KTVHB olarak ancak gıda güvenliği sisteminin doğru çalışmasıyla halk sağlığının korunmasının mümkün olabileceği görüşündeyiz.”

Coşan, açıklamasında FAO ve WHO’nun “Gıda Güvenliği Herkesin İşi” başlığıyla yayımladığı 7 maddeye de yer verdi.

Buna göre, “gıda güvenliği olmadan güvenli gıda olamaz. Güvensiz yiyecekler insan sağlığı ve ekonomi üzerinde çok büyük bir etki yaratır. Gıda güvenliği, üretimden tüketime ortak bir sorumluluktur. Sürdürülebilir gıda sistemlerine yatırım yapmakla halk sağlığını koruma ve ekonomik yönden karşılığını verir. ‘Tek sağlık” yaklaşımı uygulamak gıda güvenliğini arttırır. FAO ve WHO, güvenli gıdaları teşvik etmek için küresel çabaları destekler. Gıda standartlarını içeren gıda kodeksi, sağlığı korumaya ve ticareti kolaylaştırmaya yardımcı olmayı amaçlar”.