Hastaların yüzde 16’sı randevulara gelmiyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Dizdarlı, hastaların yüzde 16’sının randevulara gelmediğini belirtti; acil servisin ise polikliniklerde tedavi edilen vakalar için meşgul edilmemesini istedi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, kaliteli sağlık hizmeti alma konusunda sağlık çalışanları kadar halka da görev düştüğünü belirterek, vatandaşlara “sağlık görevlilerinin ve hastanedeki uyarı işaretlerinin verdiği talimatlara uyun” çağrısı yaptı.

Hastaların yüzde16’ sının randevularına gelmediğini de belirten Dizdarlı, randevularına gelmeyecek hastaların hastaneyi arayarak bunu bildirmesini istedi, böyle yapılması halinde randevu bekleyen hastaların hekimlere daha kısa sürede ulaşabileceğini vurguladı.

Dizdarlı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne “6085441” numaralı telefondan ulaşılabileceğini, santraldeki yığılmanın önüne geçilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden ilgili bölümlerin dahili numarasının öğrenilmesini de istedi. Dizdarlı, “Gerçekten ihtiyaç olan durumlarda santrale başvurulması önemli” dedi.

Acil servisin polikliniklerde tedavi edilen vakalar için olmadığını da belirten Bülent Dizdarlı, “Günlerdir süren ishal, diz şişmesi, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar acil vakalar değildir ve bu vakalar acil servisin işleyişini sekteye uğratıyor” ifadelerine yer verdi.

Acilde vakaların aciliyetine göre muayene edileceği Triaj sistemine geçilmesi için çalışmaların sürdüğünü de belirten Dizdarlı, “Vakalar aciliyetine göre muayeneye alınacak” açıklamasında bulundu, halktan bilinçli olarak hareket ederek sağlık çalışanlarına yardımcı olmasını istedi.

Dizdarlı, hastaneye ek poliklinik binaları yapılması için çalışmaların başlatıldığını da duyurdu.

Başhekim Dizdarlı, yazılı açıklamasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve sağlık alanında hayata geçirilmesi hedeflenen bazı projelerle ilgili bilgi verdi.

Mart 2018 itibarıyla hastanenin telefon santrallerine fiber hat bağlandığını söyleyen Dizdarlı, “Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin santral telefon numarası 6085441’dir” dedi.

İstenilen bölümlere dahili numara ile santral üzerinden ulaşılabileceğini dile getiren Dizdarlı, 0’ı tuşlayarak santrale bağlanabilineceğini söyledi.

Tuşlama işlemi yapılmazsa operatörün sinyal alamayabileceğini de söyleyen Bülent Dizdarlı, “Santrale aşırı talep yüklediğinde bağlantı sıkıntıları yaşanabiliyor. Bu nedenle santralin bilinçli kullanılması, gerçekten ihtiyaç olan durumlarda santrale başvurulması gerek” dedi.

Santralde oluşacak yoğunluğu çözmek için halktan www.saglikbakanligi.com adresindeki telefon rehberinden hastanedeki ilgili servis veya bölümlerin telefon numaralarını öğrenmelerini ve hastaneyi aradıklarında bu numaralardan doğrudan bölümlere bağlanmalarını isteyen Dizdarlı, “Eksik servis ve bölümlerin numarası da rehbere eklenecek” açıklamasında bulundu.

Hastane polikliniklerinde 1 Ekim 2017’den itibaren sadece randevulu hastaların kabul edildiğini, bu uygulamanın vatandaşların sabahın erken saatlerinde hastaneye gelmesinin veya numara bittiği için muayene olamadan evine dönmesinin önüne geçilmesi için hayata geçirildiğini belirten Dizdarlı, “Sekiz aylık uygulamada amaçlanan hedefe varıldı ancak bu durum pratikte başka sıkıntılar doğurdu” dedi.

Sıkıntıları, “Randevu verilme süresi uzadı, sıcak vakaların hekime ulaşması zorlaştı” olarak aktaran Dizdarlı, bunun nedenleri üzerinde bir çalışma yapıldığını ve şu sonuca ulaşıldığını kaydetti:

“Hastane polikliniklerinde günlük ortalama bin 200 kadar hasta için randevu veriliyor. Ortalama 40 hekim kişi başı 30 hastayı kabul etmek üzere hazır görülüyor. Üzülerek söylüyorum ki, randevulu hastalarımızın yüzde 16’sı alınan randevulara gelmiyor. Yüzde 2’lik kesim yanlış branş veya hekimden randevu alıyor. Bu durum sistemin yüklenmesine ve randevu sisteminin verimli çalışmasına engel oluyor.”

Bu durumun çözülmesi ve halkın randevu sisteminden daha iyi yararlanabilmesi için vatandaşlardan yardım isteyen Dizdarlı, “Randevularına gelemeyecek kişiler bizi arayarak randevularını iptal etsin ki bizde bekleyen kişilere yardımcı olabilelim” dedi.

Hastaların randevu taleplerini daha yakın tarihe alabilmek, halkın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de önerisiyle 13.00-14.30 saatleri arasında da poliklinik yapıldığını anımsatan Dizdarlı, Besim’in hastaneye ek poliklinik binası yapılması için olumlu yanıt verdiğini, bu konudaki çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Acil servis konusunda da açıklamada bulunan Dizdarlı, “Acil serviste poliklinik eksikliğinden kaynaklı yoğunluk incelendi, halkımızın polikliniklere gelmek yerine acil servise gitmeyi tercih ettiği gözlendi. Ancak şunun altını bir kez daha çizmek isteriz ki acil servis acil vakalar içindir” dedi.

Acil servisin polikliniklerde tedavi edilen vakalar için meşgul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dizdarlı, acile gerçekten aciliyeti olan vakaların başvurması hızlı müdahale için önem arz ediyor” ifadelerine yer verdi.

Başhekim Bülent Dizdarlı, “Günlerdir süren ishal, diz şişmesi, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar acil vakalar değildir ve bu vakaların direk olarak acil servise başvurması acil servisin işleyişini ciddi anlamda sekteye uğratıyor” dedi.

“Tabi ki biz bu hastalara acile başvurdukları zaman bakmak durumundayız Fakat unutulmamalıdır acil servisin acil olmayan vakalar ile meşgul edilmesi gerçekten acil olan durumların atlanmasına sebep olabilir” uyarısında bulunan Dizdarlı, “Bu yönde de sayın Bakan’ın önergesi ile çok yakın zamanda acil servislerimizde triaj sistemine geçmek için çalışmalar yapmaktayız” açıklaması yaptı.

Dizdarlı, “Sizlerden talebimiz bu süre zarfında bize yardımcı olarak hepimizin yararına olacak bu durum için bilinçli hareket etmenizdir” dedi.

Triaj uygulamasıyla acile başvuran hastaların çeşitli renk kategorilerine ayrılacağını ve bu sayede sıraya göre değil vakanın aciliyetine göre muayeneye alınacağını da belirten Dizdarlı, şunları da ekledi:

“Örneğin acil bir vaka olarak trafik kazası, kalp sıkışması gibi durumlar ‘yeşil’ kod uyarınca hemen muayeneye alınabilecek, ateşli bir hastalık gibi durumlar ‘sarı’ haftalardır baş ağrısıyla acile başvuran bir kişi ‘kırmızı’ kod uyarınca aciliyet sırasında daha alt sırada yer alarak acil vakaların yoğunluğuna bağlı olarak muayeneye alınacak. Ayrıca acil serviste kırmızı ve sarı kod alan ve sosyal güvence dahilinde olamayan ve/veya KKTC vatandaşı olmayan kişiler, bu koşullardaki polikliniklerde tedavi olan kişilerde aynı koşullarda, harçlar ve ücretler tüzüğü gereğince tedavi ücretlerini karşılayarak bu hizmeti alabileceklerdir.”

