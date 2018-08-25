banner107
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
110 0
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
218 0
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
87 0
Girne'de takas gerçekleşti
Girne'de takas gerçekleşti
402 0
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
251 0
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
51 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
54 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
53 0
banner82
banner147

Hangi baharat hangi hastalıklara iyi gelir?

banner27

Hangi baharat hangi hastalıklara iyi gelir?
banner137

 

Kırmızı Biber:

Metabolizmayı hızlandırır. Kanser hücreleri ile savaşır. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel performansı olumlu etkiler. Grip ve soğuk algınlığında kullanılır.

undefined

undefined

Kimyon:

Gaz ve hazımsızlık şikâyetlerine iyi gelir.

kimyon ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Karabiber:

Ateş düşürücü, spazm giderici, antioksidan ve idrar söktürücüdür.

undefined

Kişniş:

Antimikrobiyaldir, mikrop öldürür.

undefined

Zerdeçal:

Karaciğeri toksinlerden arındırır, zihni güçlendirir. Kansere karşı vücudu korur. 

undefined

Zencefil:

Enerji verir, bağışıklığı düzenler. Kış boyunca tazesini salatalara ekleyebilir, tozu ile çay yapabiliriz.

undefined

Biberiye:

Kalp sağlığını korur, antimikrobiyal etkiye sahiptir.

undefined

Kekik:

Antiseptik ve tonik özellikleri sayesinde bağışıklık sistemimizi destekler.

undefined

Nane:

Uçucu yağı sayesinde spazm ve gaz giderici, serinletici, uyarıcı ve antioksidandır.

undefined

Karanfil:

Ağız kokusunu gidermede birebir etkilidir. Diş ve diş eti ağrılarında kısmi uyuşturucu etkide ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Ağzımızda gün boyu zaman aralıkları içerisinde özelliklede öğünlerden sonra bir karanfil tanesi tutmak sağlıklı bir alışkanlık olacaktır.

undefined

Vanilya:

Mide ve sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi bulunan bu baharat, sinir bozukluğunu giderir ve ruh dinlendirici özelliğe sahiptir.

undefined

Tarçın:

Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Tatlı ve pilavla birlikte yendiğinde hazmı kolaylaştırır.

undefined

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.