Hangi baharat hangi hastalıklara iyi gelir?

Kırmızı Biber:

Metabolizmayı hızlandırır. Kanser hücreleri ile savaşır. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel performansı olumlu etkiler. Grip ve soğuk algınlığında kullanılır.

Kimyon:

Gaz ve hazımsızlık şikâyetlerine iyi gelir.

Karabiber:

Ateş düşürücü, spazm giderici, antioksidan ve idrar söktürücüdür.

Kişniş:

Antimikrobiyaldir, mikrop öldürür.

Zerdeçal:

Karaciğeri toksinlerden arındırır, zihni güçlendirir. Kansere karşı vücudu korur.

Zencefil:

Enerji verir, bağışıklığı düzenler. Kış boyunca tazesini salatalara ekleyebilir, tozu ile çay yapabiliriz.

Biberiye:

Kalp sağlığını korur, antimikrobiyal etkiye sahiptir.

Kekik:

Antiseptik ve tonik özellikleri sayesinde bağışıklık sistemimizi destekler.

Nane:

Uçucu yağı sayesinde spazm ve gaz giderici, serinletici, uyarıcı ve antioksidandır.

Karanfil:

Ağız kokusunu gidermede birebir etkilidir. Diş ve diş eti ağrılarında kısmi uyuşturucu etkide ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Ağzımızda gün boyu zaman aralıkları içerisinde özelliklede öğünlerden sonra bir karanfil tanesi tutmak sağlıklı bir alışkanlık olacaktır.

Vanilya:

Mide ve sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi bulunan bu baharat, sinir bozukluğunu giderir ve ruh dinlendirici özelliğe sahiptir.

Tarçın:

Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Tatlı ve pilavla birlikte yendiğinde hazmı kolaylaştırır.