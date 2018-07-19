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Hamilelikte kas kramplarını beslenmeyle önleyin

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Hamileliğin son aylarında en çok görülen problemlerden biri kas kramplarıdır. Kocaman göbekle uyumak zorken bir de aniden gelişen kramplar iyiden kalitesiz bir uykusuzluğu da beraberinde getiriyor.

Hamilelikte kas kramplarını beslenmeyle önleyin
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Peki hamilelikte kas krampları neden oluşur ve nasıl azaltılır, bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde.

Kesin olmamakla birlikte bebeğin bacak damarlarına yaptığı baskıdan ötürü kan akışı yavaşlar ve buna bağlı krampların yaşandığı düşünülür.

Ayrıca son 3 ayda ağırlık gittikçe artar ve vücudu taşımak zorlaşır yine bacaklara aşırı yük binmesinden dolayı da kramp problemleri yaşanabilmektedir.

En önemli nedenler arasında ise yetersiz kalsiyum, magnezyum ve fosfor tüketimine bağlı olarak da kas krampları hamilelikte sık yaşanmaktadır.

Hamilelikte kas krampları nasıl önlenir?

Yeterli su içiyor musunuz? Önce bunu iyice düşünmelisiniz. Kendinize cam bir şişeyi ölçü olarak tutun. Bardaktan su içmeyin ve günde 2-3 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin.

Bol kalsiyum ve bol magnezyum kaynaklarını tüketin. Fosfor ve potasyumdan zengin gıdaları da ihmal etmeyin.

Doktorun izniyle birlikte düzenli olarak rahat ayakkabılarla yürüyüş yapın. Kas krampları yaşandığında da yürüyüş yapamaya çalışın, kas açılır ve ağrı hızlıca diner.

Alçak topuklu ayakkabılar giyin.

Masaj ve sıcak uygulamalar yapın.

Soğuk zemine basmakta bacakları rahatlatıcıdır.

Ayakları yukarı kaldırmak gibi davranışlarda krampları önlemede etkilidir.

Yapılan bilimsel araştırmalar da hamilelikte magnezyum desteği ve prenatal dönemde, vitamin takviyelerinin de bacak kramplarını önlediği bildirilmiştir.

Kas kramplarını önlemede en etkili besinler 

  • Peynir, süt, yoğurt, ayran, kefir
  • Badem, susam, kabak çekirdeği, chia tohumu, kaju fıstığı

  • Ton balığı, somon,
  • Tavuk, yumurta,
  • Lahana, ıspanak, pazı, bezelye, patates, brokoli

  • Ahududu, kuru kayısı, kavun, incir,
  • Kuru fasulye, yeşil mercimek, nohut

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