Hamile ve/veya emziren anneler ne kadar kafein tüketmeli?

Kafein, en iyi metabolizma hızını artıran bileşikler arasında. Kafein sempatik sinir sistemini uyararak beyaz yağ dokusundaki reseptörleri aktifleştirerek yağ yakımını tetikler. Yapılan son araştırmalarda 100 mg kafein alımının enerji harcamasını 36.5 kalori artırdığı gözlemlenmiştir.

Emzirme ve hamilelik dönemi bir kadının hayatında en önemli dönemidir. Bu dönemde hem fizyolojik durumuna hem de beslenmeye çok dikkat edilmelidir. Yetişkin bir birey günde 400 mg kafeini güvenli şekilde tüketebilirken bu oran hamilelik döneminde azalma göstermektedir.

Kafein sadece kahve de bulunmuyor. Kakao, yeşil çay, çikolata, siyah çay da kafein içermektedir.

Peki hamile ve/veya emziren anneler kafeini nasıl ve ne kadar tüketmeli ?

Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında kahve tercihinizi kafeinsiz olarak tercih etmelisiniz.

3 aydan sonra gebelikte herhangi bir risk taşımıyorsanız günde 1 fincan kahve tüketebilirsiniz.

Özellikle emzirme döneminde tüketilen kafein miktarı çok önemlidir. Kafein uyarıcı etki gösterdiğinden aşırı tüketimi anne sütünden bebeğe geçerek bebekte uykusuzluğa yol açıp büyümeyi olumsuz etkileyebilir.

Yine de kahve tutkunu bir anneyseniz emzirmenin ilk 3 ayında, günde 1 fincan kafeinsiz kahve tüketebilirsiniz, (mümkün olduğunca erken saatlerde).

Emzirme döneminin 3. Ayından sonra bebekte uyku düzeni sağlandı ise, günde 1 kahve tüketimini normal şekilde tüketebilirsiniz. Tercih edilecek zaman dilimi 17.00 öncesi olmalıdır.

Emzirirken kilo kaybını desteklemek için kafein iyi bir seçenek olsa da bebeğiniz 1 yaşına gelmeden kafeini çok yoğun şekilde tüketmeyiniz.

Hamilelik ve emzirme döneminde günlük 200 mg kafein sınır olarak belirlenmiştir.