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Hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler

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İlginç bilimsel gerçek Harvard Tıp Fakültesi Massachusette General Hastanesi Üreme Merkezi’nde tedavi gören 147 kadını kapsayan araştırmayla ortaya çıktı. Bilimsel sonuçlar, İstanbul’da yapılan ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) Avrupa Üreme Derneği Toplantısı’nda 150 ülkeden 10 binin üzerinde katılımcıyla paylaşıldı

Hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler

Diyetteki yağlarla tüp bebek tedavisini ilişkilendiren ilk çalışma hakkında şu bilgileri verildi.

Akdeniz diyetinin bir parçası olarak tüketilen bazı gıdalardaki yağlar, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda başarıyı üç kat arttırabilir. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, fındık ve tohum yağı gibi tekli doymamış yağ içeren diyetlerin, anne olma açısından, farklı yağ çeşidini içeren diyetlere göre daha faydalı olduğu bulunmuştur. Bu yağları bol miktarda tüketenlerin tüp bebek tedavisi sonrası bebek sahibi olma oranları, az miktarda tüketenlere göre 3,4 kat daha fazladır. Harvard’daki çalışma grubunun lideri Prof. Jorge Chavarro, tekli doymamış yağlar açısından en zengin gıdanın avokado ve zeytinyağı olduğunu söylüyor.

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Tereyağı ve kırmızı etten zengin beslenme şekli olan grupta ise, tüp bebek tedavisi sırasında toplanan kaliteli yumurta sayısı düşüktür. Bu çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, zaten kalbi koruduğu bilinen, tekli doymamış yağların vücudun iltihabi yanıtını azaltarak ve insülin duyarlılığını değiştirerek doğurganlığı artırdığını düşünmektedir.

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Çalışma grubunu oluşturan ve tüp bebek tedavisi gören kadınlar, farklı beslenme tiplerinin içerdiği yağların miktarlarına göre gruplara ayrılmış ve her grupta elde edilen tedavi sonuçları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Tüm yağ çeşitlerini bol miktarda tüketenlerde elde edilen yumurta sayısı azdır ve iyi kalitede değildir. Özellikle de doymuş yağlardan zengin besinleri tüketenlerde. Ayrıca besinlerle fazla miktarda çoklu doymamış yağ tüketenlerde, embriyo kalitesinin oldukça kötü olduğu görülmüştür.

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Oysa besinlerle yüksek oranda tekli doymamış yağ tüketenlerde, canlı doğum oranı, bu yağları en düşük seviyede tüketen gruba göre 3,4 kez daha fazladır. Elde edilen sonuçlar oldukça enteresan olmakla beraber, diyetteki yağlarla tüp bebek tedavisini ilişkilendiren ilk çalışma. Bu nedenle de olgu sayısı az olmasına rağmen, ortaya çıkan sonuçlar daha ileri düzeyde araştırmayı hak ediyor.

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Bu arada, anavatanı Meksika ve Guetamala olan avokado yetiştiriciliği Türkiye’de, 1980’li yılların ortalarından itibaren hızla artmış, özellikle Alanya, Gazipaşa ve Anamur gibi Akdeniz kıyı şeridinde bulunan yerlerde yaygın olarak üretilmeye devam ediyor. Ne yazık ki, Türkiye’de avokado meyvesi çok az tüketiliyor. Bunun en önemli nedeni de bizim damak tadımıza uymaması. Görgen, E ve C vitamini açısından da zengin olan bu meyveyi tüketmeleri için insanları bilinçlendirmenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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