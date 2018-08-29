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Hafızayı güçlendiren mucize besinler

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Kompleks bir yapıda olan hafıza, basit rutin işlerimizden en güçlü donelere kadar tüm detayları doğru bir düzleme koyarak hayatımızı idame etmemizi sağlıyor.

Hafızayı güçlendiren mucize besinler
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﻿Ancak birçok faktör hafızanın zayıflamasına ve eski performansını göstermeyi engelleyebiliyor.  

 

Denizden gelen mucize: Balık

Önemli bir problem olan unutkanlık için doğanın en özel armağanlarından biri olan balıktan faydalanmalısınız. Balık içeriğindeki yüksek omega 3 sayesinde hafızanın en önemli dostları arasında yer alıyor. Haftada en az 2 kere tüketilmesi önerilen balık, hafızayı güçlendirmesinin yanı sıra beyni de koruyarak bilişsel fonksiyonların düzenli olarak çalışmasını sağlıyor. Özellikle çocuklarda balık tüketimi dikkat dağınıklığını azaltabilmekte.

Denizden gelen mucize: Balık

 

Beyin ve hafıza için ceviz etkisi

Cevizin içeriğinde yer alan bazı bileşenler bilişsel fonksiyonların gelişimi için çok önemli bir görev üstleniyor. Mucize besin olarak gösterilen ceviz; hafıza, konsantrasyon ve bilgi işleme hızı dahil olmak üzere bilişsel fonksiyon performansı arttırıyor. Folik asit, E vitamini, demir fosfor, magnezyum minerallerinden zengindir.

Beyin ve hafıza için ceviz etkisi

Muhteşem üçlü: Süt, yumurta, peynir

Hafıza gelişiminin en önemli yakıtı olan protein, yumurta, süt ve peynirde bol miktarda bulunmaktadır. Dolayısıyla güçlü bir hafıza için beslenme listesinden eksik edilmemesi gereken besinler arasında yer alırlar. Gün içinde alınan bu üçlü yavaş ama sürekli bir enerji kaynağı yaratarak hafızanın taze kalmasını sağlıyor.

Muhteşem üçlü: Süt, yumurta, peynir

 

Hafıza dostu besin: Yumurta

Çok iyi bir protein kaynağı olan yumurta hafıza güçlendirici besinlerin başında yer alıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde beyinsel fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlayan yumurta, aynı zamanda hücrelerin kendi kendisini onarmasını sağlıyor. Beyin gelişimi ve hafıza için önemli bir besin kaynağı olan yumurta yeteri kadar tüketilmediğinde ise uzun vadede konsantrasyon eksikliği, beyni ilgilendiren problemlerle karşılaşılıyor. Anne sütünden sonra gelen en değerli besinimiz yumurtayı beslenmemizde sık sık yer vermekte fayda var.

Hafıza dostu besin: Yumurta

 

Tam Tahıllılar

B grubu vitaminlerinden zengin tahıllılar hafızayı korumak için gereklidir. Bu nedenle beslenmemizde ekmeğe yer verelim.

Tam Tahıllılar

 

Yaşamın en önemli kaynağı: Su

Suyun mucizevi etkileri saymakla bitmez. Genel sağlıktan spesifik sağlık konularına kadar geniş bir yelpazede etki alanı olan su, hafıza üzerinde de ciddi bir etki gösteriyor. Sağlıklı bir vücut için su şart. Yaşam kaynağı olarak nitelendirilen su oranı %10 ve altına inerse ölüm tehdidi söz konusudur. Vücutta taşıyıcı görevi vardır, hücre ve dokulara oksijen taşır. Günde 8-12 bardak su içmeyi ihmal etmeyelim.

Yaşamın en önemli kaynağı: Su

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