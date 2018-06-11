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Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne dört hekim takviyesi yapıldı

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Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne dört hekim takviyesi yapıldı
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 Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde dört hekim takviyesi yapıldığını ve bugünden itibaren gece saat 24.00’e kadar hekim bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sağlık merkezlerini güçlendirme kararlılığında olduklarını belirten Bakan Besim, “Ayşe teyzenin, Hasan amcanın köyünde, kasabasında kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasını istiyoruz. Kendi tanıdığı, bildiği hekimine dokunmasını hedefliyoruz. Basit bir kan ve idrar tahlili için kilometrelerce gitmesini istemiyoruz. En kısa sürede kan tahlilleri ile ilgili çalışmalar tamamlanıp devreye girecektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hastalıklardan korunmasını istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerini yine bu merkezlerde hedefliyoruz” dedi.

Ülke ve şahsı adına Güzelyurt’un önemine işaret eden Bakan Besim, Güzelyurt’ta yıllardır hastaların gece iğne yaptıracak güvenli bir sağlık merkezi bulamadıklarını, 25 yıl önce meslek yaşamına başladığı bu merkezi ziyaret ettiğinde büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

Bakan Besim, Güzelyurt gibi bir ilçenin sağlık alanında ihmal edildiğini, bu nedenle duyarlı iş insanlarının da devreye girdiğini, en önemlisi sağlık merkezine dört hekim takviyesi yapıldığını açıkladı.

39 YIL SONRA... BUGÜNDEN İTİBAREN…

Bugünden itibaren Güzelyurtlu insanların tam 30 yıl sonra gece 24.00’e kadar merkezde hekim bulabileceklerine dikkat çeken Bakan Besim, kış döneminde daha çok doktor takviyesi sağlanacağını, 24 saat nöbetçi doktor bulunacağını söyledi.

Bakan Besim, ”Sadece Güzelyurt’ta değil tüm Kuzey Kıbrıs’ta sağlık adına yapılacak çok işimiz var” diyerek, bunun için yedi gün, yirmi dört saat çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurguladı.

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