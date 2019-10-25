banner255
banner69
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
37 0
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
18 0
 
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
22 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
252 0
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
18 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
485 0
banner82

Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde çalışanlar darp edildi

banner27

Sağlıkta örgütlü sendikalar, aldıkları ortak karar doğrultusunda bugünden itibaren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetleri dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini ve idarenin güvenlik zaafiyetleri başta olmak üzere kamu sağlık merkezlerinin eksikliklerini gidermemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceğini bildirdi

Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde çalışanlar darp edildi
banner267

Sağlıkta örgütlü sendikalar, bugün Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görevli hekimler, hemşireler, ambulans şoförleri ve güvenlik görevlisinin, poliste tutuklu bulunan bir şahsın yakınları tarafından darp edildiğini kaydetti.

Sağlıkta örgütlü sendikalar, aldıkları ortak karar doğrultusunda bugünden itibaren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetleri dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini ve idarenin güvenlik zaafiyetleri başta olmak üzere kamu sağlık merkezlerinin eksikliklerini gidermemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Sendikalar ortak yaptığı yazılı açıklamada, “Kamu sağlık çalışanları olarak can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir” dedi.

Açıklamada, “bahsi geçen olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem sürecinin başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü de göreve” davet edildi.

Açıklamaya, Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) imza koydu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.