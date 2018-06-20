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Güzelyurt Sağlık Merkezi güçlendirildi

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Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde tam zamanlı göz doktoru göreve başladı

Güzelyurt Sağlık Merkezi güçlendirildi
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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 6’sı yeni olmakla birlikte, toplam 9 hekimle hizmet vermeye devam ettiğini, tam zamanlı bir göz doktorunun da göreve başladığını açıkladı.

Bakan Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde, haftada bir dahiliye, kadın doğum, cildiye uzmanı, her gün görev başında olan bir pratisyen hekim, 1’i tam zamanlı, 2 çocuk doktoru, 2 diş hekimiyle de pazartesinden itibaren ise tam zamanlı bir göz doktorunun hizmet verdiğini belirtti.

Bakan Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin artık güçlenmiş kadrosuyla minik bir hastane konumunda olduğunu, acil servisin yenilendiğini, gece 24.00’e kadar nöbet sisteminin devrede olduğunu vurguladı.

Hedefin bir yıl içinde Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi olduğunu dile getiren Bakan Besim, daha iyi bir alt yapıyla Güzelyurt halkına hak ettikleri, kaliteli sağlık hizmeti vermek olduğunu, aynı zamanda yenilenme projesi tamamlanmış Cengiz Topel Hastanesi’nin de tadilatı için çalışma başlattıklarının bilgisini verdi.

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