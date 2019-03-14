banner255
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
7 0
İlkbahar ve beslenme
İlkbahar ve beslenme
7 0
 
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
29 0
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
41 0
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
52 0
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
24 0
Altınordu Erez ile şampiyon
Altınordu Erez ile şampiyon
91 0
banner82

Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?

banner27

banner262
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
banner267

 

LiveScience'ın haberine göre, İngiltere, Hollanda, Almanya ve İspanya'da yürütülen bir araştırma, bir yıl boyunca her gün multivitamin alan kişilerin depresyona girme olasılığının, almayanlarla aynı olduğunu gösterdi. Araştırmaya katılan binden fazla kişinin hepsinin, kilolu veya obez olduğu, depresyon açısından riskli grupta yer aldığı belirtildi. 

undefined

Katılımcıların, multivitamin alanlar, plasebo (farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma hali) verilenler, multivitaminin yanı sıra yeme alışkanlıklarını değiştirmek için davranış terapisi görenler ve placebo kadar etki yarattığı düşünülen takviye alanlar olmak üzere dört gruba ayrıldığı kaydedildi. 

undefined

Bir yıl içinde katılımcıların 105'inin depresyona girdiği, bu sayının dört gruba neredeyse eşit bölündüğü, yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi amaçlı davranış terapisinin de işe yarıyor görünmediği kaydedildi. 

undefined

Katılımcıların aldığı multivitaminin folik asit, D vitamini, omega-3, çinko ve selenyum içerdiğine işaret edildi. Araştırmanın ayrıntıları "JAMA" dergisinde yayımlandı.

 

undefined

Daha önce yapılan bir araştırma, vücutta belli başlı besin maddelerinin eksikliğinin, depresyon ihtimalinin yükselmesiyle bağlantısı olduğunu ortaya koymuştu.

undefined

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.