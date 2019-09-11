Günlük Hayatınızda Sağlığınızı Yavaş Yavaş Bozan 12 Küçük Alışkanlık

Sağlıksız beslenme, tütün ürünleri ya da alkol kullanımının sağlığımıza zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak günlük bazı alışkanlıklar da biz farkında olmasak da sağlığımıza uzun vadede zarar veriyor.

Herkesin günlük belirli bir rutini vardır. Aynı saatte uyanırız, her sabah duş alırız, çantamızı aynı yere asarız ya da her sabah metroda yanı vagona bineriz… Gün içinde yaptığınız bazı davranışların sağlığınıza uzun vadede zarar verdiğini biliyor muydunuz? Peki bu davranışlar neler? Sağlığımıza günden güne zarar veren 12 küçük alışkanlığı sizler için listeledik.

1. Cüzdanınızı arka cebinizde tutmak



Özellikle erkekler, cüzdanlarını genelde pantolonlarının arka cebinde taşırlar. Ancak bu çok sağlıklı bir alışkanlık değil. Çünkü oturduğunuzda arka cebinizde bulunan cüzdan nedeniyle omurganız kayabilir. Yalnızca 15 dakikalık kısa bir sürede bile omurganız zarar görebilir. Uzun vadede bu durum, kronik bel ağrısına, siyatiğe ve fonksiyonel skolyoza neden olabilir.

2. Elektronik cihazlarla uyumak

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, yatmadan önce elektronik cihazların kullanılmasının uyku kalitesini düşürdüğünü gösteriyor. Yapılan bir ankete göre ise yetişkinlerin yüzde 89, çocukların ise yüzde 75’inin yatak odalarında en az bir elektronik cihaz bulunuyor. Uyku kalitesinin bozulması, gündüz yorgunluğuna ve kilo alımına neden olabilir. Vücut yeterli uykuyu alamadığında metabolizmanız da düzgün çalışamaz. Ayrıca bu durum gün içindeki verimlilik seviyenizi ve öğrenme becerinizi de etkiler. Yatmadan önce en az bir saat kendinizi elektronik cihazlardan izole ederek, bu sorunların önüne geçebilirsiniz.

3. Ellerinizi sıcak suyla yıkamak

Pek çok çalışma, sıcak ve soğuk suyun mikropları öldürmede eşit rol oynadığını ortaya koyuyor. Bu çalışmalara göre, ister 38 derece ister 16 derece olsun su sıcaklığı bakterilerin azalmasında herhangi bir rol oynamıyor. Su yalnızca kaynar olduğunda bakterilere karşı etkili. Ancak ellerimizi kaynar su ile yıkamak mümkün olmadığı için soğuk su kullanmak daha sağlıklı. Çünkü ılık su kullanıldığında cildiniz yumuşar ve elleriniz mikroplara karşı daha savunmasız hale gelir.

4. Plastik şişeden su içmek

Aslında hepimiz plastik kullanımının doğaya olduğu kadar bünyemize de zararlı olduğunu biliyoruz. Plastik şişeler, yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında salgıladıkları kimyasal maddeler sağlığınız için tehdit oluşturur. Örneğin plastik su şişenizi güneşin altında uzun süre bıraktığınızda plastiğin yüzeysel katmanları içtiğiniz suyu kirletebilecek toksik bir kimyasal açığa çıkarabilir. Bu kimyasal endokrin sisteminizi etkileyebilir ve endometriozis ve meme kanseri riskinizi artırabilir.

5. Çok hızlı yemek yemek

Yiyecekleri hızlı tüketmek, tam çiğnemediğiniz için hazmı zorlaştırabilir ve bu durum sindirim sisteminizi etkiler. Uzun vadede hızlı yemek yemek sindirim sistemi bozukluklarına, kalp rahatsızlıklarına ve diyabete neden olabilir. Ayrıca hızlı yemek yemek kilo almanıza neden olabilir. Çünkü beyninize doyma sinyali yemek yemeye başladıktan 20 dakika sonra gider. Ancak daha kısa bir sürede yemeğinizi bitirirseniz muhtemelen kısa bir süre sonra yeniden açlık hissedebilirsiniz.

6. Yemek yedikten hemen sonra diş fırçalamak

Bazılarımız yemek yedikten hemen sonra dişlerimizi fırçalama eğiliminde olsa da, yapılan çalışmalara göre yemek yedikten sonra en az 30 dakika beklemek gerekiyor. Dişin üstünde bulunan ve dişi koruyan tabaka, farklı yiyeceklerin oluşturduğu asitler nedeniyle yıpranır. Yani yemek yedikten sonra dişlerimiz en hassas durumundadır. Neyse ki vücudumuz, asit seviyesini dengeleyerek dişlerimizin korunmasını sağlar. Bu nedenle yumuşak bir diş fırçası kullanıyor olsanız bile yemek yedikten hemen sonra, dişlerin en hassas olduğu anda fırçalamak dişin üzerindeki koruyucu tabakaya zarar verebilir. Bu nedenle yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamak için en az 30 dakika beklemelisiniz.

7. Kulak çubuğu kullanmak

Yapılan araştırmalara kulak çubuğu kulağı temizlemez, aksine kulaklarınızda bulunan kiri kulak kanalına doğru iter. Aynı zamanda enfeksiyonlara, kulak zarının delinmesine ve kulak çınlamasına sebep olabilir. Aslında kulakları temizlemek yerine, biriken kirin kulak tarafından atılmasına izin vermeniz önerilir. Kulak kanalı bir filtre gibi çalışır ve kirin birikmesini önler. Ancak yine de kulaklarınızı temizlemek istiyorsanız bir pamuk kullanabilirsiniz.

8. El kurutma makinesi kullanmak

El kurutucular, kağıt havlulardan daha çevre dostu bir çözüm olabilir, ancak kesinlikle bizim için daha sağlıklı değiller. Yapılan bir araştırmaya göre umumi tuvaletlerde yer alan el kurutucuların çoğu mikrop taşıyor ve bu mikropları yayıyor. Yani birçok bakteri türü, el kurutucular nedeniyle ellerinize bulaşabilir. En iyisi ise bu makineleri kullanmamak.

9. Çok fazla meyve suyu içmek

Portakal suyunun C vitamini, B vitamini ve çeşitli antioksidanlar açısından zengin olduğu bilinen bir gerçek ve bu nedenle meyve suyu içmek sağlıklı bir alışkanlık olarak kabul ediliyor. Ancak çok fazla meyve suyu tüketmek, obeziteye, tip 2 diyabete ve diş çürümesine neden olabilir. Bunun nedeni se meyve suyunun çok fazla früktoz yani şeker içermesidir. Bir portakalı yediğinizde alacağınız şeker miktarı bir bardak portakal suyu içtiğinizde alacağınız şeker miktarının yarısıdır. Bu nedenle meyve suyu içmek yerine meyve yemek daha sağlıklıdır.

10. Çok fazla tuz tüketmek

Aslında günlük olarak tükettiğimiz her besinin içinde bir miktar tuz bulunur. Ancak bazı insanlar yiyeceklerine ekstra tuz ilave ederler. Çok fazla tuz tüketmek, tansiyon, kalp ve mide hastalıklarını tetikleyebilir. Ayrıca tuz vücutta su tutar. Yani ödem yapar. Vücutta fazla ödem olması da tansiyonumuzun yükselmesine neden olabilir.

11. Çok fazla uyumak

Uyku, vücudun kendini toparlayıp onardığı bir zamandır. Daha fazla uykunun daha fazla dinlendirdiğini düşüncesi ise yanlış. Doğru uyku miktarı kişiden kişiye göre değişiyor. Uzmanlar 7 ile 9 saat arasındaki uykunun faydalı olacağını söylüyor. Araştırmalar ise çok uyumanın sağlığa negatif etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Düzenli olarak çok fazla uyku; depresyon, kalp hastalığı, obezite ve bozulmuş beyin fonksiyonlarına neden olabiliyor.

12. Uzun süre oturmak

Tüm gün oturarak çalışan beyaz yakalılar olarak tabir edilen ofis çalışanları ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya. Uzun saatler boyunca hareketsiz kalmak hem fiziksel hem de biyolojik olarak sağlığınızı etkileyebilir. Hareketsizlik ise obezite, tip 2 diyabet gibi hastalıkları tetikleyebilir. Bunun yanı sıra oturuş şekliniz omurganızda da bozulmalara neden olabilir. Bu nedenle eğer uzun süre oturacağınız bir iş yapıyorsanız her 30 dakikada bir en azından ayağa kalkmaya özen gösterin.