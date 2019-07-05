Güneş Yanığına İyi Gelecek 12 Yöntem

Yaz ayları; deniz, kum, güneş derken dolu dolu geçmeye devam ediyor. Yine de ister denizde olun ister şehirde, hatta hassas bir teniniz olmasına bile gerek yok, güneş yanığı sizin de kabusunuz olabilir.

Bir kere o “bela” sizi bulunca, bundan kaçışınız yokmuş gibi gelse de acınızı hafifletecek ve cildinizi rahatlatacak bazı yöntemler mevcut. Sizler için araştırdık ve güneş yanığınıza iyi gelecek, cildinizi serinletecek ve nemlendirecek yöntemleri bir bir bulduk. Merak edenleri hemen aşağıya alalım…

Salatalık



Salatalık cildi canlandıran ve onaran bir etkiye sahiptir. Salatalığı dilimleyerek, rendeleyerek ya da blenderdan geçirerek kullanabilirsiniz. Salatalığın suyu, yanıklarınızı rahatlatırken bir yandan da hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olacak.

Zeytinyağı

Cildinizi nemlendirmek, var olan gerginliği ve kuruluğu azaltmak için zeytinyağı kullanabilirsiniz. Nemlendirici kremler de iyi bir alternatif olabilir fakat cildiniz bu denli hassasken en iyi seçenek, en doğal seçenek olan zeytinyağıdır. Zeytinyağını hafif dokunuşlarla cildinize uyguladığınızda hem var olan kuruluğu alacak hem de kaşıntıyı önleyecektir.

Yoğurt

Aslında yoğurdun iyileştirici bir etkisi bulunmamaktadır. Fakat hayat kalitenizi düşürecek kadar sıkıntılı bir süreç geçiriyorsanız, gece uykularınız bölünüyorsa, yanığınıza yoğurt sürmek bir süre sizi ferahlatacaktır. Böylelikle derin bir nefes alabilirsiniz.

Aloe vera

Belki de önerilerimiz arasında en etkili olanı! Aloe veranın vücudumuza olan faydaları tartışılmaz. Aynı şekilde güneş yanıkları için de birebir. Aslında her türlü yaralanma için kullanılabilecek olan aloe vera, nemlendirme etkisi ile cildinizi rahatlatacak ve ciltteki gerginliği azaltacaktır. Aloe veranın jelini ya da suyunu yanıklarınıza sürmeniz de iyileşme sürecinizi oldukça hızlandıracaktır.

Elma sirkesi

Cilde olan olumlu etkileri ile bilinen elma sirkesi elbette yanıklarınıza da iyi gelecektir. Cildin pH dengesini düzenleyen elma sirkesi, bu sayede cildi rahatlatır ve yanığın verdiği o rahatsız edici hissi azaltır. Sirkeyi cildinize uygularken su ile seyreltmenizi öneriyoruz, bir bardak suya bir tatlı kaşığı sirke yeterli olacaktır.

Yulaf ezmesi

Güneş yanıkları için bir diğer yöntem olan yulaf ezmesi, cildinizi serinletir ve acınızı azaltır. Bu yöntemi uygulamak için bir bardak suda yarım bardak yulafı pişirebilir, soğuduktan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Bu şekilde on dakika beklemeniz yeterli olacaktır, sonrasında ılık suyla yanık bölgeyi temizleyebilirsiniz.

Lavanta yağı

Tıpkı zeytinyağı gibi bir etkiye sahip olan lavanta yağı, cildinizi nemlendirirken var olan gerginliği de azaltacaktır. Lavanta yağının hoş kokusu sayesinde sadece yanıklarınızı değil tüm vücudunuzu da nemlendirebilirsiniz.

Soğuk siyah çay

Daha önceden demlenmiş ve soğumuş siyah çayı, etkili bir rahatlama için kullanabilirsiniz. Siyah çay, soğuk olmasının da verdiği etki ile cildinizi serinletecektir.

Su toplayan güneş yanıklarının enfeksiyon kapmasını önlemek için ekinezya çayı

Eğer ki güneş yanıklarınız su toplamaya başladıysa cildinizin enfeksiyon kapmaması için oldukça dikkatli olmalısınız. Yaralarınızı asla kaşımamalı ve temiz tutmalısınız. Ekinezya çayı, yaralarınızın mikrop kapmasını önlerken bir yandan da cildinizi rahatlatacaktır. Bir diğer alternatif olan antibiyotikli kremler ise yine aynı şekilde cildinizi enfeksiyon kapmaktan koruyacaktır.

Ağrıyı hafifletmek için ılık-soğuk duş

Ağrınızın ve yanma hissinizin çok olduğu durumlarda ılık-soğuk arası bir su ile duş almak sizi rahatlatacaktır.

Bol bol su

Bol bol su içmek, sağlığınız için her daim önemli olsa da bu süreçte inanın daha çok önem arz ediyor. Vücudunuzun kaybettiği suyu geri alması etkili bir iyileşme için şart. Bol bol su tüketmek cildinize kaybettiği nemi geri kazandırmak için birebir.

Güneş yanığı olan yeri asla kaşımayın

Her yarada olduğu gibi güneş yanığında da yarayı kaşımamalı ve iyileşme sürecine müdahale etmemelisiniz. Aksi takdirde yaranız oldukça geç iyileşebilir. Hatta cildinizde iz kalması da mümkün.