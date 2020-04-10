Günde Yarım Yemek Kaşığı Zeytinyağı Kalp Sağlığınızı İyileştirebilir mi?

Beslenme ve sağlıkla ilgili neredeyse her gün farklı öneriler ortaya atılıyor.

Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir yaşam için şart. Yapılan pek çok araştırmada kronik hastalıkların genetik kadar sağlıksız beslenme nedeniyle de ortaya çıktığı kanıtlandı. Kalp hastalıklarından diyabete, kanserden obeziteye kadar pek çok rahatsızlık beslenme alışkanlıklarımızla doğrudan ilgili. Durum böyle olunca, ketojenikten intermittent fasting’den Akdeniz diyetine kadar pek çok farklı diyet şekli ortaya çıktı. Özellikle Akdeniz diyeti son zamanlarda oldukça sık tercih ediliyor. Akdeniz diyeti bol zeytinyağı içeriyor. Yapılan bir araştırmada ise her gün yarım yemek kaşığı zeytinyağının kalp sağlığını iyileştirdiği ortaya çıktı. Detaylara birlikte bakalım.

Zeytinyağının faydaları pek çok kişi tarafından zaten biliniyor. Yemeklerde kullanılan zeytinyağının özellikle doğal olması gerektiği vurgulanıyor

Zeytinyağının faydaları ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmacılar bulgularını Amerikan Kalp Derneği’ne sundu

Sunulan araştırma 1990’lara kadar dayanan uzun vadeli veri analizlerini içeriyordu. Araştırmaya göre; günde yarım çorba kaşığı zeytinyağı yemek kişinin kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 15’e kadar azaltıyor

Öte yandan koroner kalp hastalığı riski de yüzde 21 azalıyor. Araştırmanın baş yazarlarından olan Marta Guasch-Ferre şunları söyledi;



Boston’da Harvard Halk Sağlığı TH Chan Okulu’nda beslenme bölümünde Araştırma görevlisi olan Marta Guasch-Ferre; “Bu tip çalışmalar çoğunlukla, Akdeniz ve Avrupa popülasyonlarında görüldü. Ancak şimdiye kadar ABD nüfusunda sonuç gösteren daha önce yapılmış bir çalışma yoktu.” dedi.

Araştımacılar diğer bitkisel yağların da kalp sağlığını korumada benzer özellikler sergilediğini dile getiriyor



Guasch-Ferre; “Bitkisel yağların sağlık üzerindeki etkilerini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak mısır veya aspir yağı gibi diğer bitkisel yağlarla kalp sağlığı arasında pozitif ilişkiler görülüyor.” şeklinde konuştu.

Ayrıca bu bulguların yağ alımının miktarından ziyade kalitesini vurgulayan mevcut önerilerle tutarlı olduğuna dikkat çekildi. Yani ne kadar yediğiniz değil, önemli olan doğal bir yağ tüketmeniz



Hayvansal yağları zeytin veya bitkisel yağ gibi daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmek, kardiyovasküler sağlığa doğru güçlü bir adım olmakla birlikte sadece bunu yapmanız kalp sağlığınızı korumak için yeterli değil.

İyi kalp sağlığı ayrıca fiziksel aktivite, dengeli bir diyet ve düzenli doktor kontrolünü de gerektiriyor.