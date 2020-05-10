banner411
banner69
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
5 0
Porto iflasın eşiğinde
Porto iflasın eşiğinde
71 0
 
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
251 0
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
33 0
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
233 0
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
39 0
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
37 0
banner440

“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”

banner27

Perçinci "Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenme, en az sosyal mesafe, hijyen kuralları ve  stresten uzak durabilmek kadar önemlidir"

“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”

Lefke Avrupa  Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Bağışıklı Sisteminde Beslenme” hakında açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

“ Son 50 günlük süreçte evde kal güvende kal söyleminin yanında artık önlemini al güvende kal diyoruz. Sosyal mesafeyi korumak, maske kullanmak, eldiven takmak ve stresten uzak durmak gibi önlemlerin yanında tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli tüketmek, sağlıklı ve temiz besin tüketmek de büyük önem taşımaktadır”diyen Perçinci, bağışıklık sisteminin, vücudumuzu dışardan gelen hastalıklara karşı koruyan bir mekanizma olduğunu ve güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresten uzak durabilmenin çok önemli olduğunu ifade etti. Perçinci “Bağışıklık sistemimizin bozulduğu veya yok olduğu noktada vücudumuzun savunma kapıları sonuna kadar açık kalır, Bunun sonucunda da allerji, artrit, enfeksiyonlar, AIDS ve bu yıl pandemiye neden olan Coronavirus gibi birçok hastalığın gündeme geldiği durumlarla karşılaşabiliriz”dedi.

“Bağışıklık sistemi bütün diğer vücut sistemleri ile koordineli çalıştığından sadece beslenmeye değil, bütün sağlık önerilerine ve hijyene dikkat edilmesi önemlidir. Yaşam tarzı stratejileri bir kişinin bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirebilir”diyen Perçinci, bunları: Sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı kiloyu korumak,alkolden kaçınmak veya aşırıya kaçmamak, yeterince uyumak, stresi en aza indirmek ve hijyeni sağlamak olarak ifade etti.

Perçinci: Kişinin fizyolojik durumuna ve mevsime uygun beslenmesi en doğru adım

“Aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı, çok yağlı beslenme, hava kirliliği gibi birçok etken vücudumuzda serbest radikallerin oluşmasına sebep olur”diyen Perçinci serbest radikallerinde kalp, kanser, diyabet, grip, nezle gibi hastalıklara neden oluduğunu ve vücutta kronik hastalıkların geliştiğini hem de gelişen kronik hastalıkların vücuttaki stres hormonlarının salınımını artırarak bağışıklık sistemini bozduğuna dikkat çekti.

Perçinci, suyun besin öğeleri ve metabolik atıkları taşımak, vücut ısısını ayarlamak, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve diğer moleküller için çözücü madde olmak gibi birçok önemli görevinin bulunduğunu belirterek vücuttan % 1-2’lik bir su kaybının bile, hareketlerde düzensizlik, iştahsızlık, yavaşlamış sindirim, sabırsızlık, yorgunluk, kalp atım hızında artma gibi etkilere sebep olduğunu ifade etti. Perçinci son olarak “Gün içinde içeceğimiz 8-10 su bardağı su sağlıklı kalmanızınen büyük destekçilerindendir.Bağışıklık sistemini destekleyecek mucizevi besin olmasa da kişinin fizyolojik durumuna ve mevsime uygun beslenmek en doğru adım olacaktır”dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.