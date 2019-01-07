Gripsavar 11 Bitki ve Çayları

Kış aylarında, çoğumuzun muzdarip olduğu bir şey varsa o da grip olmaktır. Bütün enerjimizi alır götürür ve bize getirdiği tek şey halsizlik ve kas ağrılarıdır. Biz de artık grip olmamak, gribe bir dur demek için sadece ilaç kullanmamak adına, bitkileri inceleyelim dedik! Gripten korunmak ya da grip olduysak hangi bitki neye iyi gelir, hatta belki sadece gribe değil de problemimizin olduğu başka konulara da iyi gelir mi diye sizler için araştırdık. Gelin hep birlikte bakalım!

1. Propolis

Propolis, arıların kovanlarını, dış etkenlerden, mikroplardan ve mikroorganizmalardan korumak için kovanlarının etrafını kapladığı maddedir. Bal arıları farklı bitkilerden polen toplayarak propolisi yaparlar. Tıpkı arıları koruduğu gibi, insan sağlığına olan faydası da göz ardı edilemez. Bağışıklık sistemini güçlendirir, bademcik iltihabı ve farenjit gibi hastalıkları önler ve gribe karşı birebirdir. İltihap sökücü özelliğiyle, mikroplardan arındırır ve bakteri üremesini durdurur.

2. Zencefil

Zencefil, kış aylarının vazgeçilmezlerinden biridir. Gribin etkilerini azaltmanın yanı sıra, mide bulantısına, baş dönmesine, boğaz ağrısına ve solunum yolu iltihaplarına da iyi gelir. Hatta regl sancısı çeken kadınların sancısını azaltmakta ağrı kesici kadar etkili olduğu gözlemlenmiştir.

3. Tarçın

Tarçın da tıpkı zencefil gibi gribin etkilerini azaltır. Bunun yanı sıra mide rahatsızlıklarını hafifletir ve mide kramplarına iyi gelir. Antibakteriyel özelliği sayesinde de enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

4. Karanfil

Karanfilin de antibakteriyel özelliği vardır. Sindirim sistemini düzenler, mide bulantısını azaltır ve hatta kusmaya iyi gelir. Grip olduğunuzda ya da olmadan önce karanfil çayı içerseniz bir an önce iyileşeceğinizden şüpheniz olmasın!

5. Karabiber

Özellikle kış aylarında, karabiber çayı, grip, nezle, öksürük gibi birçok rahatsızlığa iyi gelir. Öksürüğü kestiği ve balgam söktürdüğü için geceleri rahat bir uyku uyumanıza da yardımcı olur. Tadı biraz acı olsa da, ne demişler acıtsa da öldürmez!

6. Ginseng

Ginseng bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribe karşı sizi 1-0 öne geçirir. Sindirim sistemine yardımcı olur, mide ülserine, baş ağrısına ve antibiyotik gibi güçlü ilaçların etkisine karşı karaciğere de iyi gelir.

7. Guarana



Guarana, fiziksel ve zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. Yani sadece grip olduğunuzda değil, genel olarak günlük yaşamınızda da tüketirseniz birçok faydasını görebilirsiniz!

8. Ginkgo biloba

Bu listedeki adı en garip ve yabancı gelen bitki olabilir ginkgo biloba. Ama inanın ki faydalarını saymakla bitiremeyiz! Antioksidan özelliği vardır, baş ağrısı ve migrene iyi gelir, depresyona, konstrasyon eksikliğine hatta ve hatta Alzheimer hastalığına bile iyi gelir. Yine sadece kış aylarında ya da gripken değil de, her zaman sağlığınız için tüketebileceğiniz bir bitki çayı.

9. Zerdeçal

Zerdeçal iltihapları tedavi etmesinin yanı sıra, güçlü bir antioksidan ve anti-inflamaturdur. Gribin etkilerini hafifletir ve kas ağrılarına iyi gelir. Renginden dolayı Hint safranı olarak da bilinir.

10. Biberiye

Bağışıklık sistemini güçlendirir, kokusu sayesinde migrene iyi gelir, solunum yollarını açar böylece sinüzite iyi gelir ve de antioksidandır.

11. Yaban mersini

Bağırsak iltihabına, ishale, tansiyona ve boğaz ağrısına iyi gelir. İçerisindeki C vitamini sayesinde gribe karşı etkilidir.