“Grip salgını 10 Şubat’a kadar devam edecek”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, son günlerde yaşanan grip salgını ile ilgili açıklama yaptı. Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından grip olan kişilere ne yapmalarına yönelik tavsiyelerde bulundu. Dizdarlı, salgının 20 Kasım-10 Şubat tarihleri arasında devam edebileceğine dikkat çekti.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

Son günlerde Acil servislere çok sayıda grip vakası gelmektedir. Aslında acil servisler gripli hastaların çözüm yeri değildir. Grip olan kişilerin ne yapmalarına yönelik tavsiyelerim aşağıdadır.:

Mevsimsel olarak bir grip salgını vardır. Ancak mevsim içinde beklenen bir durumdur. Geçmiş yıllardaki kuş veya domuz gribi gibi adlandırılan griplerle alakası yoktur. Adı geçen bu grip türlerine karşıda toplumsal bağışıklık artmıştır. Ne var ki bu sözlerimden bu yılki mevsimsel gribi küçümsediğim ya da önemsemediğim sanılmasın. Aksine her grip türü dikkate alınmalıdır. Bu yıl yaşanan mevsimsel grip, insanı yatağa düşüren, ateş, titreme, halsizlik eklem ve baş ağrıları yanı sıra burun tıkanıklığı akıntısı ile başlamaktadır. Bu safhada Dünya sağlık örgütü insanların evlerinde istirahat etmelerini bol sulu gıda alarak ılık ortamda kendilerini muhafaza etmelerini önermektedir. Grip kesinlikle antibiyotikle geçen bir hastalık değildir. Bu nedenle kullanılması hata olur. İstirahat yanı sıra ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz.

Evde uyguladığınız bu tedaviye rağmen 72 saat sonunda ateş titreme halsizlik varsa , veya bu saatler dolmadan nefes açlığı ve balgamlı öksürük veya kulak ağrısı başlamışsa mutlaka uzman bir hekime görünmelisiniz. Bu durum sizde gribin bir komplikasyonu olarak pnomoni (zatürrüe) veya orta kulak iltihabına dönüşüm olduğunun ilk belirtileri olabilir. Uzman hekimin vereceği tedaviyi harfiyen uygulamalı ve ilaçlar bitene kadar(Ki bu aşamada antibiyotik de verilecektir) kullanmanız gerekecektir.

Önemli olan ise gribe hiç yakalanmamaktır. Benim tecrübem 20 Kasım 10 Şubat tarihleri arasında bu salgının devam edeceğidir. Tavsiyem özellikle yaşlıların ve direnci düşük insanların kalabalık ortamlarda mecbur kalmadıkça bulunmamalarıdır. Zira bu grup insanımız bu hastalığı diğer gruplara göre çok daha zor atlatmaktadır. Kayıplarda bu grup içinden yaşanmaktadır. Biliyorum bir nevi ev hapsi öneriyorum ama bu kadar yıllık deneyimimle de özellikle aşı da yaptırmamış yaşlılarda, bu önerinin arkasındayım. Telafisi olmayacak şeyler yaşanacağına bu periyodu izole geçirmenin hiçbir sakıncası olmayacağını düşünüyorum.