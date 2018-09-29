Grip Aşısı Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Şey

Her yıl özellikle Eylül- Mayıs ayları arasında sıklıkla karşımıza çıkan grip yani diğer adıyla influenza her ne kadar basit bir hastalık gibi görünse de insan hayatını tehdit edebilen komplikasyonlara neden olabilir. Bu virüse karşı aşılamanın özellikle önerildiği ve bazen de önerilmediği durumlar var. İşte yakında eczanelerde sık sık gözümüze çarpacak grip aşısı ile ilgili bilmemiz gereken 7 madde.

1. Korunmanın en etkili yolu aşı

Grip damlacık yoluyla bulaşan virüslerle oluşan bir enfeksiyondur ve gripten korunmanın en etkili yolu her yıl aşılanmaktır. Aşılanma dışında grip hastalığı olan kişilerden uzak durmak, özellikle salgın dönemlerinde kalabalık ve kapalı yerlerde kalmamak ve sık el yıkamak önemlidir.

2. İsteyen herkes aşı olabilir

Grip aşısı 6 aydan büyük, aşı ve içeriğindeki maddelere (yumurta dahil) allerjisi olmayan herkese yapılabilir. Yapılan araştırmalarda aşının %40–60 koruyucu olduğu gösterilmiştir. Aşı olan kişilerin daha sonra grip olsalar bile hastalığı daha hafif geçirdiği bilinmektedir.

3. Her yıl aşı olunmalıdır

Aşının koruyuculuğu aşılanmadan 2 hafta sonra başlar. Etkinlik zamanla azalır ve her yıl tekrarlanmalıdır. Zaten aşı da her yıl bir önceki yılın virüs suşları ile yeniden hazırlanmaktadır.

4. Aşı yan etkisi minimaldir

Aşı ve içindeki maddelere allerji olmadığı sürece aşı yan etkisi enjeksiyon yerinde kızarıklık, ağrı ve hafif ateştir. Aşı nedeniyle grip başlamaz, aşı etkinliği başlayana kadar virüs bulaşma riski tabii ki var.

5. Risk grupları mutlaka aşılanmalıdır

Risk grubundaki hastalarda bağışıklık sistemi zayıf olduğu için virüsle karşılaşma sonrası grip çok ağır seyredebilmekte ve ek sağlık sorunlarını beraberinde getirebilmekte bu yüzden aşılanması mutlaka önerilen gruplar. 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzeri erişkinler , kronik akciğer, böbrek veya karaciğer hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler, nörolojik hastalığı olanlar ve AIDS hastalarıdır.

6. Toplum sağlığı için aşı şart

Hiçbir sağlık sorunu olmayan kişilerin aşılanması da öneriliyor. Çünkü hepimizin çevresinde risk altındaki gruptan insanlar var. Yaşlılar, çocuklar, şeker hastaları vs. Bu açıdan bakıldığında sağlıklı popülasyonun da aşılanmasıyla bulaştırıcılığı azaltmak toplum sağlığı için önem taşıyor.

Gebeler gebeliğin her aşamasında aşılanabilir, özellikle aşı olmaları önerilmese de isteyen her gebe güvenle aşı olabilir.

Hasta popülasyonla uğraştıklarından hem virüse daha çok maruz kalma hem de virüsü risk altındaki kişilere bulaştırma olasılığı yüksek olduğu için sağlık çalışanları da aşılanması gereken grupta.

7. Ekim – kasım ayları aşı için ideal

Aşı için en uygun zaman Ekim ve Kasım ayı olsa da özellikle risk grubundaki hastalar için hiçbir zaman geç değil. Erken aşı yapılması etkiniği ve dolayısıyla koruyuculuğu artırır. Her yıl aşılanmak ve geçen yılın aşısından medet ummamak önemli.