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Gözler birçok hastalığın ipuçlarını taşıyor

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Gözlerimiz, genel sağlığımızla ilgili aslında pek çok ipucunu içinde barındırıyor. Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Haluk Talu, detaylı bir göz muayenesi ile diyabetten bağışıklık sistemi hastalıklarına kadar birçok hastalığın ilk teşhisinin konularak hastaların doğru tedavilere yönlendirebildiğinin altını çiziyor

Gözler birçok hastalığın ipuçlarını taşıyor
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Bir bakışla ruhumuzun derinliklerini yansıtan gözlerimiz, aynı zamanda sağlığımızla ilgili de önemli ipuçlarını içinde barındırıyor. Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Haluk Talu, “Aslında gözler, vücudun farklı bölgelerinde oluşabilecek ciddi rahatsızlıklar ile ilgili bize önemli mesajlar veriyor. Ancak bu hastalıkların doğru teşhis edilebilmesi ve hastaların gerekli tedavilere zamanında yönlendirilebilmesi için, göz muayenelerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Özellikle detaylı göz dibi muayenelerinde, birçok farklı rahatsızlığın ön belirtilerini tespit ederek, gerekli uyarıları yaparak hastalarımızı doğru tedavilere yönlendirecek tavsiyeler paylaşıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Teşhisin anahtarı gözlerimiz

Göz muayenelerinde ortaya çıkan farklı rahatsızlıklar hakkında bilgiler paylaşan Op. Dr. Haluk Talu, “Bağışıklık sisteminde kötü ve düzensiz beslenme sebebiyle oluşabilecek zafiyetler, yapılacak detaylı göz muayenesinde teşhis edilecek göz kuruluğu, gözde tahriş ve bulanık görme gibi belirtiler ile ortaya çıkarabiliyor. Göz hareketlerinde kısıtlılık bir kısmi felç durumunu bize haber verebiliyor. Göz bebeklerinin ışık refleksinin kaybı kafa içi sinirlerinin tutulumunu işaret eder. Aynı şekilde gözlerdeki kılcal damarların yapısında gözlemlenen bozukluklar ve retinada oluşan damarlı zarlar, diyabetin göstergesi olmasının yanı sıra ciddi görme kayıplarına da yol açabiliyor. Bunların yanı sıra gözlerde sararma, karaciğer rahatsızlıklarının habercisi olduğu gibi, kızarıklık, kaşınma ve sulanma, gözün yanı sıra farklı alerjilerin belirtisi olabiliyor. Aynı zamanda renk algılamada yaşanan değişiklikler de erken kataraktın ve erken diabetik hasarın habercisi olabilir. Göz dibi muayenesinde görme sinir başının şişmesi kafa içi tümör belirtisi olabilir. Tüm bu belirtiler, aslında gözlerimizin bize farkında olduğumuzdan çok daha fazlasını anlatmaya çalıştığını gösteriyor. Düzenli göz muayeneleri sayesinde görme yetisinin yanı sıra, genel sağlıkla ilgili ciddi problemlerin önlenmesinin mümkün olduğunu vurgulamakta fayda var” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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