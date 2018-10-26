Göz kanlanması, farklı sorunlardandan kaynaklanabildiği gibi pek çok göz hastalığının da habercisi olabilir. Peki, göz kanlanması nedir? Göz kanlanmasının nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

Göz kuruluğu, allerjik reaksiyonlar, mikrobik durumlar, yabancı cisimler, travma, gibi nedenlerle ortaya çıkan göz kanlanması birçok hastalığın da habercisi olabilmektedir. Şimdi, göz kanlanması nedir? Göz kanlanmasının nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmeyenlere birlikte göz atalım…

GÖZ KANLANMASI NEDİR?

Göz kanlanması, gözün beyaz olan kısmının ön yüzeyini örten zar tabaka olarak bilinen konjoktiva yüzeyindeki damarların genişlemesi sonucu oluşur. Çok ender olarak da bu damarlarda olan çatlamalar kanlanmaya neden olur. Kanlanma tek bir gözde, sıklıkla da her iki gözde görülür.

GÖZ KANLANMASI BELİRTİLERİ

Göz kanlanmasıyla beraber aşağıdaki belirtiler de görülebilmektedir:

– Göz ağrısı

– Kaşıntı

– Göz akıntısı

– Göz şişkinliği

– Bulanık görme gibi görüş problemleri

– Yüksek ateş

Bu belirtiler olmadığında gözün kanlanması hiç rahatsızlık vermez. Göz kanlanması zamanla oluşabildiği gibi, göz yaralanması veya alerjiler sebebiyle aniden de ortaya çıkabilir.

GÖZ KANLANMASININ NEDENLERİ

Alerjiler

Göz alerjisi, gözlerde sürekli kaşınması ile, gözün kanlı görünmesine neden olabilir. Alerjiler kırmızı, kaşıntılı, yanan ve sulanmış gözlere neden olur. Göz alerjileri, bağışıklık sistemindeki bir aksaklığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sistemi, allerjenlerle savaşmak için gözlerin histamin ve diğer maddeleri serbest bırakmasına neden olan antikorlar üretir. Bu yüzden dolayı gözlerde kırmızılık, kaşıntı ve sulu olduğu gözlenir.

Enfeksiyon

Gözlerde kızarıklık, kaşınma ve şişmiş gözler aynı zamanda enfeksiyonlardan dolayı da oluşabilir. Genel göz enfeksiyonu şunları içerir:

Konjunktivit veya pembe göz: Konjonktivit, kırmızı ve tahriş edici gözler üreten bir enfeksiyondur. Genellikle bir virüsün neden olduğu ve genellikle antibiyotiklere cevap vermez. Aşırı koşullarda, konjuktivit ayrıca kaşıntıya ve göz yaşarmasına neden olabilir.

Blefarit: Blefarit gözleri kırmızı hale getiren başka bir göz enfeksiyonudur. Genellikle kirpiklerin üzerinde oluşan kabuklanma da gözükmektedir.

Hamilelik

Hamilelikle birlikte vücutta pek çok değişiklik meydana gelir. Gözlerde kızarıklık, kan oturması gibi şikayetler hamilelik sırasında ortaya çıkabilir ancak bu şikayetler genellikle geçicidir.

Uyku eksikliği

Geceleri geç yatmak, uzun süre televizyon ya da bilgisayar ekranına bakmak gözleri yoran önemli sebeplerdendir.

Alkollü içecekler

Alkollü içkiler tüketmek, bağırsaklarda göz için gerekli olan A ve B vitaminlerinin emilimini engellediğinden, göz kanlanmasına neden olabilir.

Kontakt lensler

Kontaktlens kullananların hijyene dikkat etmmeleri ve zamanla özensiz davranmaları sonucunda, bu tutum bakterilere, mikroplara ve enfeksiyonlara davetiye çıkarır. Ayrıca uzun süre lens kullanımı göz kuruluğuna yol açar ve göz kuruluğu da yine göz kanlanması nedenlerinden biridir.

Bunların dışında, vücudun doğal histamin salınımı, saman nezlesi ve grip gibi üst solunum yolu hastalıkları, göz kuruluğu, yabancı cisimlerin çarpması veya delmesi, travma, göz tansiyonu, uzun süre UV ışınlarına maruz kalma, kalitesiz güneş gözlükleri kullanma, kirpik dibindeki iltihaplanma, romatolojik hastalıklar ve tiroid hastalıkları, göz kanlanmasına neden olan diğer nedenler olarak sayılabilir.

GÖZ KANLANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz kanlanmasının tedavisi oldukça basittir. Tedavide genellikle kanlanmayı önleyen ve ağrı giderici ilaç ve damlalar kullanılmaktadır. Özellikle göz damlaları gözlerdeki anlanmanın giderilmesinde oldukça etkilidir. Tedavi genellikle 1 veya 2 gün sürebilmektedir. Göz kanlamasına sebep olan faktörlerden uzak durulması bu sorunun tekrar etmemesi bakımından hayati bir önem taşımaktadır.

GÖZ KANLANMASINDA ETKİLİ OLABİLECEK BAZI YÖNTEMLER

Buz uygulayın

Buz torbalarını gözünüze beş dakika uygulayın. Bu hem damarları daraltacak hem de gözünüzü rahatlatacaktır. Buzu direkt olarak göz kapağının üzerine koymaktan kaçının, çünkü buz yanıklarına sebep olabilir.

Yüzünüze su çarpın

Uyandığınızda göz kanlanması varsa, yüzünüze soğuk su çarpmayı deneyin. Bu ayrıca kaşıntılı, şişkin gözleri veya alerji sebebiyle kanlanan gözleri rahatlatacaktır.

Gözlerinizi koruyun

Gözlerinizi direk güneş ışığından gözlerinizi koruyun. Güneş ışığı göz kanlanmasına neden olmaktadır.

Bol bol su için

Göz kuruluğu, göz kanlanmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Gün boyu yeterince su içmek, göz yaşı bezlerinin ihtiyacını karşılayarak bu sorunu hafifletebilir.

Süt

Göz kanlanması ve kaşıntısı için pamuğu sütle ıslatıp, hafifçe göz kapaklarınıza sürün. Gözünüzdeki kanlanmanın azaldığını farkedeceksiniz.