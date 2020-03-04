Görünmeyen bir zarar olabilir

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, hastane yangınının kimyasallar ve radyoaktif maddelerden dolayı görünmeyen bir zarara yol açabileceğini kaydetti ve “Maske yoksa temin edene kadar insanları böyle bir yere sokamazsınız” dedi

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Hastane Yangını ve Kriz Yönetimi” konulu Meclis’teki konuşmasında, hiçbir sorun yaşanmaması gereken bir yerde, sağlık hizmetlerinin amiral gemisinde yaşanan yangının yurttaşın ciğerini yaktığını belirtti.

İncirli, yangının bir bina yanmasının ötesinde olduğuna işaret ederek, binlerce insanı etkileyen bir binanın gözetilmesi ve korunması gerektiğini dile getirdi. İncirli, yangının kimyasallar ve radyoaktif maddelerden dolayı görünmeyen bir zarara da yol açabileceğini kaydetti.

Hastaların tahliyesi ve yangının söndürülmesi sırasında görev alan herkese teşekkür eden İncirli, iki hastanın hayatını kaybettiğini, hastalara kapılarını açan özel ve kamu hastanelerine de teşekkür etti.

İncirli, kriz masasının oluşturulmasının geciktiğini, kararların alınması sürecinin de uzadığını kaydederek, acil bir durumla karşılaşan insanların nereye başvuracağını bilemediği saatler yaşandığına işaret etti.

Çıkan zehirli dumandan etkilenmemesi için temizlikte ve diğer konularda görev alan kişilere ve devlet erkânına özel maske verilmediğini dile getiren İncirli, “Maske yoksa temin edene kadar insanları böyle bir yere sokamazsınız” dedi.

Yangının ardından risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirten İncirli, güvenli bir şekilde hastanenin yeniden çalışmaya başlaması gerektiğini kaydetti.

PİLLİ: “KİMYASAL MADDEYE RASTLANMADI”

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yangının çıktığı ikinci katta radyoaktif madde bulunmadığını vurguladı

Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki yangında büyük bir başarı ve özveriyle çalışarak hastaların tahliyesinin en iyi şekilde yapıldığını belirtti.

Yangının çıktığı ikinci katta radyoaktif madde bulunmadığını ve yapılan ölçümlerde de kimyasal maddeye rastlanmadığını kaydeden Pilli, tüm ölçümlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

Hastanede çok güzel bir tahliye yapıldığını kaydeden Pilli, sivil savunma, itfaiye, polis, asker, sağlık çalışanları ve halka teşekkür etti.

Dumandan etkilenen veya yanan bir kişi bulunmadığını söyleyen Pilli, cihazlara bağlı hastalarla kalp bölümündeki kişilerin tahliyesinin hassas bir süreç içerdiğini ve iki vefat yaşanmasının üzücü olduğunu belirtti.

Pilli, yanan kısmın kalp damar cerrahisi bölümü olduğunu, süratle hastanenin açılacağını ancak gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.

Pilli, yangın sırasında herkesin görevini bildiğini, ona göre davrandığını bu nedenle başarı sağlandığını belirtti.

Pilli, ayakta tanı merkezi, göğüs, enfeksiyon, diş, eko, poliklinik merkezi, psikiyatri, diyabet, thalasaemia merkezinin çalışmakta olduğunu söyledi.