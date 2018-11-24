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Girne’ye yeni hastane

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Girne’ye yeni devlet hastanesi yapılmasını planladıklarını açıkladı. Akçiçek Hastanesi ise bakımevine çevrilecek

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Girne’ye yeni hastane
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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Girne’ye yapılması düşünülen yeni devlet hastanesinin müjdesinin birkaç ay içerisinde verilebileceğini söyledi.
Çeşitli kurum ve kuruluşlarla bazı vatandaşların Girne Akçiçek Hastanesi’ne yaptığı bağışlar dolayısıyla dün hastanede tören düzenlendi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim insana ve sağlığa yardımın en önemli tutkulardan birisi olduğunu ifade ederek, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin en büyük yardımı elde eden hastane olduğunu, kurulduğu zamanlarda dahi büyük yardımlarla faaliyete geçtiğini belirtti.

Yapılan bağışlara teşekkür eden Besim, Girne Hastanesi’nin Lapta, Esentepe ve Tatlısu’daki sağlık merkezleriyle birlikte 150 binden fazla nüfusa hizmet verildiğini ve Girne’ye yeni bir hastane kurulması adına birkaç ay içerisinde bir müjde verebileceklerini belirtti.

Yeni bir hastane için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Besim, eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi binasının da kamu-özel ortaklığında yaşlı bakımevine çevrilmesi amacıyla 27 Kasım’da ihaleye çıkılacağını ve önümüzdeki 1 yıl içinde hizmete girmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Besim sözlerini “El ele, iş birliğiyle, emin adımlarla yürümek dileğiyle” diyerek tamamladı.

PLAKETLER

Bakan Besim’in konuşmasının ardından plaketlerin takdimine geçildi.
Hastaneye 13 yatak bağışında bulunan Cancer Charity Trust adına plaketi CCT Başkanı Wendy Anderson’a Bakan Filiz Besim takdim etti.

Hastaneye 3 hasta yatağı bağışı yapan Oscar Group adına Dr. Şölen Nasıfoğlu’na da Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından plaket takdim edildi.

Çocuk Servisi’nin dizaynını üstlenen Yeşim Sakallılar’a plaketi Girne Kaymakamı Sinan Güneş tarafından verilirken, Dr. Akçiçek Hastanesi’ni Kalkındırma Derneği adına Başkan Şefik Küçük plaketini Hastane Başhekimi Ceyhun Birinci’den aldı.

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