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Girne'deki 5 büyük market çalışanlarına test yapıldı

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Sağlık Bakanlığı tarafından Girne’de bulunan 5 büyük market çalışanına Korona virüs testi yapıldı, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Girne'deki 5 büyük market çalışanlarına test yapıldı

 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aktif olarak  Korona virüs çalışmalarında görev alan ve gerekli görülenlere de yapılan tetkiklerde pozitif vakaya rastlanmadı.

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