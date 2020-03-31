Girne'deki 5 büyük market çalışanlarına test yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Girne’de bulunan 5 büyük market çalışanına Korona virüs testi yapıldı, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aktif olarak Korona virüs çalışmalarında görev alan ve gerekli görülenlere de yapılan tetkiklerde pozitif vakaya rastlanmadı.