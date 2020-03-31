Girne'deki 5 büyük market çalışanlarına test yapıldı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aktif olarak Korona virüs çalışmalarında görev alan ve gerekli görülenlere de yapılan tetkiklerde pozitif vakaya rastlanmadı.
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