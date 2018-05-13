Geniz eti büyümesi gelişme geriliğine yol açıyor

Geniz eti probleminin genellikle çocuk evden yuva, kreş gibi ortamlara girince ortaya çıkmaya başladığını belirten KBB Uzmanı Prof. Dr. İsmet Aslan, geniz eti büyümesinin büyüme ve gelişme geriliğinin yanı sıra çok sayıda soruna yol açabildiğine dikkat çekti

Geniz eti ve bademcik büyümesinin, özellikle çocukların büyüme ve gelişmesinde etkili olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen KBB Uzmanı Prof. Dr. İsmet Aslan, geniz eti ve bademciklerin viral enfeksiyon ile karşılaşmadığı, küçük olduğu sürece sorun yaratmadığını söyledi.

Kreş ya da yuva gibi ortamlarda geçirilen üst solunum yolları enfeksiyonlarında geniz etinin biraz daha büyüdüğünü aktaran KBB Uzmanı, büyüyen geniz etinin yol açabileceği sorunlar hakkında şunları kaydetti:

“Büyüme bazen koana denen burnun en arkada bulunan çıkış bölgesinin tıkanmasına neden olur. Bu tıkanma da çocukta günlük aktiviteler esnasında burun tıkanıklığı, hava açlığı, genizden konuşma gibi sıkıntılara neden olurken, gece uyku esnasında da horlama ve daha da önemlisi apne denen uyku esnasında solunum durmaları yaşanır. Horlama basit bir sorundur, etrafı rahatsız eder ancak çocuğun bünyesine çok zarar vermez. Ama apne çocuğun bütün iç dengesinin bozulmasına neden olur. Apneler esnasında kanda düşen oksijen miktarı dokuların özellikle beyin daha az oksijen ile yetinir. İnsülin direncinin bozulması, hormonal dengenin bozulması, sağ kalp yüklenmesi, hipertansiyon geniz etinin neden olduğu apnelerin çocuğun metabolizması üzerinde yarattığı negatif etkilerden sadece birkaçıdır.

GENİZ ETİ İŞİTME KAYBINA SEBEP OLABİLİR

Geniz eti ve bademcik büyümesinin neden olduğu patoloji orta kulağı havalandıran östaki kanalının fonksiyon görmemesine ve sonucunda orta kulak boşluğunda hapsolmuş havanın emilerek kulak zarının çökmesine neden olur. Orta kulak boşluğunda hapsolmuş havanın emilmesi sonucu ortaya çıkan negatif basınç, orta kulağı döşeyen dokulardan orta kulak boşluğuna sıvı sızıntısı oluşur. Bu da orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi ile karakterize olan, işitme kaybına neden olan effüzyonlu seröz otitis media denen klinik bir tablo ortaya çıkıyor. Eğer önlem alınmazsa bu klinik tablo, ilerde çocuğun ömür boyu sıkıntısını çekeceği adheziv otitis media denen soruna sebep olur. Bu hem kalıcı işitme kaybı, hem de kronik kulak akıntısı ile kişinin geri kalan yaşantısını etkiler.”

GENİZ ETİ PROBLEMİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Geniz eti problemlerinde öncelikle ilaç tedavisi ile medikal yöntemlerle çözüme ulaşmaya çalışıldığını dile getiren Uzmanı Prof. Dr. İsmet Aslan, ilaç tedavisinden yanıt alınamadığı durumlarda ise cerrahi müdahale ile kesin çözümün sağlandığını sözlerine ekledi.