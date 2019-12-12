Uzmanların önerdiği ve gece tüketildiğinde vücudu toksinlerden arındıran bazı besinler hem vücudunuzu temizliyor hem de kilo vermenize yardımcı oluyor.

Peki gece tüketildiğinde daha faydalı olan besinler nelerdir? Beslenme ve diyet uzmanları genellikle günün belirli saatlerinden itibaren yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söylerler. Ancak birazdan açıklayacağımız yiyecekler gece tüketildiğinde sağlığımıza çeşitli faydalar sağlıyor.

Karpuz: Karpuzlar içi lif ve su dolu en önemli besinlerden birisidir. Yatmadan önce karpuz yemek dümdüz bir karna sahip olmasının yanında, bu besin maddesi, vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Ayrıca karpuz, bağışıklık sisteminizle yakından ilgisi olan ve bunun yanı sıra iltihaplanma ile mücadele eden C vitamini bakımından zengin bir maddedir

Domates: Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz eğer sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz. Domateslerin içi antioksidanlar ile doludur. Birçok nedenden dolayı kilo vermemize yardımcı olurlar: domates, iltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.

Zeytinyağı: Sızma zeytinyağında bulunan oleik asit gibi yağ asitleri vücudunuzda özellikle karın bölgesinde bulunan daha dayanıklı ve parçalanması zor olan yağların parçalanmasına yardımcı olur. Gece yatmadan önce içeceğiniz bir kaşık zeytinyağı ile karın yağlarının erimesini sağlamanın mümkün olduğu söyleniyor.

Enginar: Karaciğer sağlığına iyi gelen enginar , akşam yemeği için mükemmel bir seçenek olacaktır. Sonuçta tahmin edebileceğiniz gibi bu organınız gece boyunca vücudunuzda detoks etkisi sağlar.

Kuşkonmaz: Yabani veya beyaz kuşkonmaz olsun, fark etmez. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz çünkü tüm bunlar sizin sağlığınız için iyi olacaktır. Kuşkonmaz, vitaminlerle (A, B kompleksi, C ve E vitaminleri), aynı zamanda çinko ve potasyum gibi mineraller ile doludur.