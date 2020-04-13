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Gazimağusa Devlet Hastanesi COVID-19 RT-PCR testleri yapılmaya başlandı

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Gazimağusa Devlet Hastanesi COVID-19 RT-PCR testleri yapılmaya başlandı

Gazimağusa Devlet Hastanesi- Doğu Akdeniz Üniversitesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarında COVID-19 RT-PCR testlerinin uygulanmasına başlandı.

Testlerin yapıldığı laboratuvar DAÜ akademisyenleri tarafından hastane başhekimliğinin katkılarıyla, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) güncel biyogüvenlik standartları doğrultusunda dizayn edilerek hastaneye kazandırıldı.

İlk aşamada uluslararası COVID-19 standart örnekleri kullanılarak kalite kontrol çalışmaları tamamlandı. Hasta örnekleri ile doğrulama aşamasını da geçen laboratuvar bugün itibari ile hizmete başladı.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu tarafından yapılan açıklamada, laboratuvarın yapılmasında bağışda bulunan Mağusa halkı , desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlık müsteşarı  ve tüm sağlık bakanlığı çalışanlarına teşekkür edildi.

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