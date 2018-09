Uzm. Fzt. Çakartaş, gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve istihdamlarının sağlanması gerektiğini belirterek “Fizyoterapistler artık yasaları ile taçlandırılmalıdır” dedi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği(KTFB) Başkanı Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş, ülkede her geçen yıl fizyoterapist mezun sayısının arttığını ve işsizliğin çoğaldığını belirterek, gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve sağlıklı yaşam merkezleri, spor kulüpleri, özel eğitim merkezleri, yaşlı bakım evleri, spor salonları ve hastanelerde fizyoterapist istihdamlarının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Çakartaş, fizyoterapistlerin artık bir yasayla taçlandırılması gerektiğini vurguladı.

Çakartaş, Fizyoterapistler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, felç geçirmiş birinin yeniden yürümesi, beli ağrıyan bir kişinin eskisi gibi hareket edebilir hale gelmesi, yaşlanmakta olan bir kişinin kas ve kemik sağlığının korunması, yaralanan bir sporcunun sahalara geri dönmesi ya da engelli bir çocuğunun oturmayı, yürümeyi öğrenmesi gibi hedeflerine ulaşmasında fizyoterapistlerin önemine işaret etti.

Fizyoterapistlerin bütün yaş grupları ve pek çok hastalık için tedavi seçenekleri sunabileceğini ve daha kaliteli bir yaşam için destek olabileceğini kaydeden Çakartaş, 1979’da kurulan Birliğin hedeflerinden birinin de fizyoterapistlerin ülkede ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel ve idari ilişkileri kurmak olduğunu kaydetti.

KTFB’de kayıtlı 167 fizyoterapist bulunduğunu belirten Çakartaş, ülkede her geçen yıl mezun sayısının artmakta olduğunu ve yasal düzenleme eksiklikleri nedeni ile işsizliğin arttığını kaydetti.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA MESAJ… “YASAMIZI ARTIK BİZE HEDİYE EDERSENİZ…”

Mesajında Sağlık Bakanlığı’na hitaben fizyoterapistlerin kaleme aldığı yazıya da yer veren Çakartaş, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanımız, Biz tüm Kıbrıs fizyoterapistleri olarak hepimiz, en yenimizden en tecrübeliye gerek devlet hastanesinde çalışan fizyoterapistler gerek özel merkezlerde ve de üniversitelerde hizmet veren ve de işsiz fizyoterapistler olarak, dünyadaki meslektaşlarımızın nasıl çalıştığını, neler yaptığını, hangi konuları ele aldığını ve tüm dünyada ne gibi gelişmeler olduğunu takip etmekte ve bilimsel ve klinik çalışmalar ile deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmaktayız.

Biz elimizden geleni gerçekten büyük bir özveri ile yapmaya çalışıyoruz. Ancak yasamızın olmayışı nedeni ile mesleğimizin, meslek dışı kişiler tarafından yapılmasına artık daha fazla tahammül edemiyoruz.

Dileriz ki, en geç bu Birliğin kuruluşunun 40. yılı olan 2019 yılında meslek yasamızı artık bize hediye edersiniz. Bu tüm fizyoterapistler olarak bu özel günümüzde sizden ricamızdır. Bu meslek, bunu çoktan hak etmiştir. Fizyoterapistler artık yasaları ile taçlandırılmalıdır.

Bu yıl meslekte 20. ve 40. hizmet yıllarını tamamlamış meslektaşlarımı huzurlarınızda kutlar, fizyoterapi mesleğinde vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederim.

Tüm fizyoterapist hocalarımızın, meslektaşlarımızın ve fizyoterapist adaylarının Dünya Fizyoterapi Günü’nü, şahsım ve Yürütme Kurulum adına kutlarım.”