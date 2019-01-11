banner255
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
14 0
Kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler
Kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler
179 0
 
'Kaş yapayım derken göz çıkarmak’ bu olsa gerek
'Kaş yapayım derken göz çıkarmak’ bu olsa gerek
44 0
Piro ara verme düşüncesinde
Piro ara verme düşüncesinde
207 0
Enerji Dostu İpuçları
Enerji Dostu İpuçları
44 0
İstanbul'da sömestr çok eğlenceli
İstanbul'da sömestr çok eğlenceli
26 0
Çöpe atmamamız gereken maddeler
Çöpe atmamamız gereken maddeler
50 0
banner82

Fazla kilo beyin küçülmesine yol açabilir! (Araştırma sonucu)

banner27

İngiltere'nin Loughborough Üniversitesi'nde yapılan ve ortalama 55 yaşlarındaki 9652 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, vücut kilosu ile beyin hacmi arasındaki ilişkiye odaklandı. Araştırmaya katılan bilim insanlarına göre, fazla vücut yağlarıyla beyin küçülmesi arasında ilişki olabilir.

banner210
Fazla kilo beyin küçülmesine yol açabilir! (Araştırma sonucu)
banner215

BBC'nin haberine göre, araştırmaya katılanların yüzde 19'u Vücut Kitle Endeksi'ne (VKE) göre obez çıktı.

MR incelemeler sonunda VKE'si yüksek olanlar arasında bel kalınlığı daha fazla olan kişilerin, zayıf kişilere kıyasla gri madde beyin hacimlerinin küçük olduğu görüldü.

1291 kişi arasında en küçük gri madde beyin hacmi 786 santimetreküp olarak ölçüldü. Vücut Kitle Endeksi normal sınırlar içinde kabul edilen 3000 kişinin beyin hacmi ise 798 santimetreküp çıktı.

“OBEZİTENİN BEYİN KÜÇÜLMESİYLE BAĞLANTILI OLABİLECEĞİNİ ORTAYA KOYDUK"

Araştırma heyetinden Mark Hamer, "Daha önceki beyin küçülmesiyle hafıza kaybı ve daha yüksek demans riskini ilişkilendiren araştırmalar yapılmıştı. Ancak fazla vücut yağlarının beyin büyüklüğüyle ilişkisine dair bir veri yoktu. Araştırmamız, obezitenin beyin küçülmesiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu" dedi.

Hamer, obezitenin beyin yapısında anormalliklere, ya da beyin yapısındaki anormolliklerin obeziteye yol açıp açmadığının henüz bilinmediğini söyledi.
Gri madde büyük ölçüde sinir hücrelerinden "beyaz madde" ise sinir liflerinden oluşuyor.

Sonuçları bilim dergisi Neurology'de yayımlanan araştırmada beyaz madde hacminde önemli bir değişiklik olmadığı görüldü.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.