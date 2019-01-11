Fazla kilo beyin küçülmesine yol açabilir! (Araştırma sonucu)

İngiltere'nin Loughborough Üniversitesi'nde yapılan ve ortalama 55 yaşlarındaki 9652 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, vücut kilosu ile beyin hacmi arasındaki ilişkiye odaklandı. Araştırmaya katılan bilim insanlarına göre, fazla vücut yağlarıyla beyin küçülmesi arasında ilişki olabilir.

BBC'nin haberine göre, araştırmaya katılanların yüzde 19'u Vücut Kitle Endeksi'ne (VKE) göre obez çıktı.



MR incelemeler sonunda VKE'si yüksek olanlar arasında bel kalınlığı daha fazla olan kişilerin, zayıf kişilere kıyasla gri madde beyin hacimlerinin küçük olduğu görüldü.



1291 kişi arasında en küçük gri madde beyin hacmi 786 santimetreküp olarak ölçüldü. Vücut Kitle Endeksi normal sınırlar içinde kabul edilen 3000 kişinin beyin hacmi ise 798 santimetreküp çıktı.



“OBEZİTENİN BEYİN KÜÇÜLMESİYLE BAĞLANTILI OLABİLECEĞİNİ ORTAYA KOYDUK"



Araştırma heyetinden Mark Hamer, "Daha önceki beyin küçülmesiyle hafıza kaybı ve daha yüksek demans riskini ilişkilendiren araştırmalar yapılmıştı. Ancak fazla vücut yağlarının beyin büyüklüğüyle ilişkisine dair bir veri yoktu. Araştırmamız, obezitenin beyin küçülmesiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu" dedi.



Hamer, obezitenin beyin yapısında anormalliklere, ya da beyin yapısındaki anormolliklerin obeziteye yol açıp açmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

Gri madde büyük ölçüde sinir hücrelerinden "beyaz madde" ise sinir liflerinden oluşuyor.



Sonuçları bilim dergisi Neurology'de yayımlanan araştırmada beyaz madde hacminde önemli bir değişiklik olmadığı görüldü.