Faydaları saymakla bitmiyor: Avakado

Anavatanı Amerika olan avakado meyvesi, armuda benzediği için bazı ülkelerde Amerikan Armudu olarak da bilinmektedir. Avakadonun geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalarda avakadonun 8000 yıldan beridir kullanıldığı göstermektedir. Avakado eski çağlarda sadece besin olarak değil tedavi edici olarak da kullanılıyordu.

Avakado meyve olarak bilinebilir ancak avakadonun biyoyararlılığı bir meyveye göre oldukça fazla, alyuvar üretiminin artmasına, belleği güçlendirmeye, emziren anneler için süt artırmaya yardımcı proteinler içermesi, kolesterol düşürücü olması, konsantrasyonu artırması, sindirim problemlerine karşı etkin olması ayrıca tokluk süresini uzatmaya bağlı kilo vermeye de yardımcıdır.

Avakado protein yönünden zengindir, özellikle vücutta üretilemeyen ve dışarıdan alınması elzem olan amino asitleri içermektedir.

Şeker hastaları içinde tüketilmesi uygun olan bu meyve kan şekerinin yavaş ve çok az yükseltici etki gösterir.

Ayrıca bağırsak hareketlerinin hızlanmasına ve kabızlığı giderici özellik göstermesi nedeniyle kabızlık problemi yaşayan kişilerin avakado tüketmesi uygundur.

Avakadonun en büyük özelliği doymamış yağ asitleri yönünden zewngin olmasıdır bu sayede kan dolaşımı ve kalp hastalıklarının korunmasını sağlar.

Ayrıca içerdiği FİTOSTERİN kolesterol düşürücü etkisi olan bir maddedir.

Avakadoda bulanan vitamin ve mineraller sayesinde sinir ve beyin hücrelerinin daha iyi beslenmesi sağlanır bunun sonucu olarak daha dinç ve uyanık hissedilir. Hergün yarım avakado tüketmek 1 multivitamin tabletinin yerine geçtiğini unutmayın.

Sinir hücreleri için lesitin maddesi çok önemlidir ve avakado lesitin yönünden zengin bir meyvedir. Ayrıca avakado uyku hormonu üretiminde gerekli olan triptofan amino asidini içermektedir, geceleri bu maddeden uyku hormonu olan melatonin üretilmektedir. Melatonin sakin ve rahat bir uyku için gereklidir. Uyku problemi yaşayanlar için avakado bire birdir.

Avakadonun kremsi yapısı mide duvarını korumaya yardımcı olup mide asit problemi yaşayan ve sindirim problemi çekenler için avakado tüketilmesi önerilmektedir.

Ayrıca bayanlar için menopoz döneminde sinir bozukluğu, uykusuzluk veya regl döneminde ödem problemi yaşayanlar için düzenli avakado tüketilmesi bu problemlerin giderilmesinde yardımcı olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir.

Kokusu ve tadı fındığı arındıran bu meyvenin çiğ şeklinden yararlanılır uzun süre sıcakta tutulup veya pişirildiğinde acı tat oluşabilir. Meyvenin en önemli tüketim şekli olgunlaştıktan sonra tüketilmesidir.

100 gram avakadoda ;

1.9 gram protein

25.3 gram yağ

6,7 gram karbonhidrat

6.3 gram posa

Ve yüksek mineral ve vitamin bulunmaktadır.