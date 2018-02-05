“Erken teşhis, kansere karşı hepimizin umudu"

Sağlık Turizmi Konseyi’nin girişimleriyle hayata geçirilen ve meme kanserinde erken teşhis imkanı sunan Self Check uygulaması, çok kısa sürede 10 bini aşkın kullanıcıya uılaştı. Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, erken teşhise yönelik bilinçlenmenin gelişmesinin, kansere karşı savaşta herkese umut verdiğini vurguladı

“Erken teşhis kansere karşı savaşta hepimizin umudu”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, “kanser çağımızın en yaygın ve en önemli sağlık sorunlarından biri. Erken teşhise yönelik bilinçlenme ve erken teşhis testlerinin sürekli gelişiyor olması, kansere karşı savaşta hepimize umut veriyor” dedi

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, önlemeden tedaviye, bireyden topluma, sivil toplumdan resmi kuruluşlara kadar herkesin kansere karşı yapabileceği bir şeyin mutlaka olduğunu vurguladı.

TEMA: SPORU VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DESTEKLEMEK...

Bu yılın Dünya Kanser Günü ana temasının "sporu ve fiziksel aktiviteyi desteklemek" olduğunu anımsatan Dr. Ahmet Savaşan, her yıl Dünya’da 14 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıktığını ve kansere bağlı 8,2 milyon ölüm meydana geldiğinin altını çizdi.

2030’DA 21,7 MİLYON YENİ KANSER VAKASI...

2030 yılına kadar, nüfusun büyümesi ve yaşlanması nedeniyle yıllık 21,7 milyon yeni kanser vakası ve 13 milyon kanser ölümü meydana geleceğinin tahmin edildiğini belirten Savaşan, “kanser çağımızın en yaygın ve en önemli sağlık sorunlarından biri. Erken teşhise yönelik bilinçlenme ve erken teşhis testlerinin sürekli gelişiyor olması, kansere karşı savaşta hepimize umut veriyor” dedi.

SELF-CHECK’İ 2 GÜNDE 10000 KİŞİ İNDİRDİ...

Kanser riskinin, genetik yatkınlık, aile öyküsü ve yaşam alışkanlıkları gibi faktörlere dayalı olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, risk faktörü taşıyanların düzenli olarak kontrollerini yapmasının önemine işaret etti. Erken teşhis ve doğru tedavi ile pek çok kanser türünün başarıyla tedavi edilebildiğinin altını çizen Savaşan, konseyin, Kanser Hastalarına Yardım Derneği aracılığı ile ülke kadınlarına hediye ettiği ve meme kanserinde erken teşhis imkanı sunan profesyonel takip sistemi Self Check’in telsim ve türkcell’in kullanıcılarına attığı mesajların da katkısıyla iki günde on binden fazla kişi tarafından indirildiğini belirtti. Bunun erken teşhis konusunda önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Savaşan, konseyin hayatı ilgilendiren konularda sosyal sorumluluk projelerine katkı koymaya devam edeceğini ifade etti.

Erken tanının önemi vurgulandı

YDÜ Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Uzmanı Diker: “Kanserde tarama programları ile erken tanı hayat kurtarır” diyerek ülkemizde de bu açıdan farkındalığı artırmanın önem arz ettiğine dikkat çekti



Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ömer Diker, kanser hastalığında erken teşhisin hemen hemen her kanser türünde hayat kurtarıcı olabildiğini, ülkemizde de bu açıdan farkındalığı artırmanın önem arz ettiğini vurguladı.

Kanserde erken teşhisin önemine işaret eden Diker, dünyada yaygın olarak kullanılan kanser tarama programları irdelendiği zaman, kalın bağırsak kanserleri, rahim ağzı kanserleri, meme kanserleri, akciğer kanserleri, prostat kanserleri ve cilt melanomları ile ilgili tarama programlarının başlıca bilinmesi gerekenler olduğunu belirtti.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, kalın bağırsak kanserleri taramasının, 50 yaş ve üzeri bireylerde yapılmasının uygun olduğunu belirten Diker, bunun için taramanın farklı biçimlerinin kullanılabileceğini ifade etti.

Meme kanserleri için farklı kılavuzlarda, tarama başlangıç yaşı ve tarama aralıkları açısından farklı yaklaşımların olduğunu kaydeden Dr. Ömer Diker, klavuzların bir kısmında 50 yaş itibariyle taramaya başlanması önerilirken bir kısmında ise taramaya 40 yaşından itibaren başlanmasının önerildiğini, yine bir kısım kılavuzda mamografinin her yıl yaptırılması tavsiye edilirken, bir kısmında ise iki yılda bir tarama yapılmasının yeterli olduğunun ifade edildiğini belirtti.



RAHİM AĞZI KANSERLERİ TARAMA BAŞLANGIÇ YAŞI 21

Diker, taramaya en erken yaşta başlanan kanser türünün rahim ağzı kanserleri olduğunu söyleyerek, 21 yaş itibariyle 3 yılda bir rahim ağzı sitolojisi (smear) alınmasının uygun olacağını, 30 yaş ve üzeri bireylerde ise bu yönteme aynı şekilde devam edilmesinin kabul edilebilir olduğunu belirtti.

PROSTAT KANSERLERİ İÇİN TARAMA BAŞLANGIÇ YAŞI 45

Prostat kanserlerinin, tarama programı bir miktar tartışmalı olan bir kanser türü olduğundan bahsetmenin uygun olacağını ifade eden Diker, farklı kılavuzlarda farklı önerilerin yer aldığını, Amerikan Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı kılavuzlarında 45 yaş itibariyle taramaya başlanmasının ve tarama için elle muayene ve PSA testinin baz alınmasının önerildiğini, öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Prevensiyon Hizmetleri Görev Gücü kılavuzlarında ise taramanın önerilmediğini anlattı.

Diker, akciğer kanserlerinin, taramayla ilgili çalışmaları son yıllarda yayınlanan ve belki de taraması en az bilinen kanser türü olduğunu, farklı birliklerin kılavuzlarına girmeyi başardığını ve temelde 55-74 yaş arası bireylerde taramanın önerildiğini söyledi.

Dünyada sıklığı giderek artan ve çok saldırgan bir kanser tipi olan cilt melanomlarında, tıp dünyasının geçmişe göre çok yol kat etmiş durumda olduğunu belirten Diker, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler sayesinde, 2008 sonrasındaki dönemde çok ciddi tedavi başarılarından bahsetmenin mümkün olduğunu bildirdi.

Diker, tarama açısından bakıldığında ise ozon tabakasında oluşan değişimler sonrasında dünya çapında son 10 yılda yıllık tanı sıklıklarının 3-4 kat artış gösterdiğini ifade etti.