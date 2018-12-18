Eren Alpdoğan YDÜ Hastanesi'nde yeniden hayata döndü

Motosiklet kazası sonucu beyin kanaması geçiren ve ağır yaralanan Eren Alpdoğan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gördüğü tedavi ile hayata yeniden döndü

Eylül ayında motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı sağlık kurumunda beyin kanaması teşhisi konan ve solunum cihazına bağlı olduğu bildirilen on altı yaşındaki Eren Alpdoğan’ın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Kazadan 3 gün sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Eren Alpdoğan’ın, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan kırıkların yanında, bilinç kaybı, konuşma ve yürüme engelliliği gibi sağlık sorunlarına yol açan yaygın beyin hasarına maruz kaldığı saptandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Hüsnü Koşucu tarafından yapılan açıklamada, 3 hafta boyunca Yoğun Bakım Servisi’nde takip edilen eren’in geçirdiği ameliyat ve tedavi süreci sonrasında bilincinin yerine geldiği, konuşup, uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi ile yürümeye başladığı bildirildi.

Eren Alpdoğan Eylül ayında geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle, tıpta diffüz aksonal hasar olarak adlandırılan, darbeye bağlı yaygın beyin hasarının yol açtığı ağır uyku hali ile birlikte bilinç kaybı, konuşamama, yürüyememe ve vücudunun çeşitli yerlerinde meydana gelen kırıklar ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nın uyguladığı başarılı tedavi sürecinin üçüncü gününde uyku halinden çıkarak hayata gözlerini yeniden açan Eren Alpdoğan’ın, tedavi sürecinin ikinci haftasında bilincinin yerine geldiği, bir ay sonra konuşmaya başladığı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından aynı anda uygulanan 3 cerrahi operasyon ve sonrasındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci ile yürür duruma geldiği bildirildi.

Eren Alpdoğan; “Başta Dr. Suat Günsel’e, Kazadan Önceki Hayatıma Beni Geri Döndüren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Doktorlarına ve Ekiplerine Teşekkür Ediyorum.”

Geçirdiği kazanın üçüncü gününde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Eren Alpdoğan yaşadığı süreci anlattı; “Kaza sonucu bilincim kapalı, konuşamaz, yürüyemez durumdayken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirildim. Uygulanan başarılı operasyon ve tedaviler sayesinde sağlığıma kavuştum. Şu anda fizik tedavi süreci devam etmektedir. Başta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmamı sağlayan Dr. Suat Günsel’e ve kazadan önceki hayatıma beni geri döndüren tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum.”

Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu; “Yaygın Beyin Hasarı En Çok Süratten Kaynaklanan Trafik Kazaları ile İş Kazaları Sonucu Meydana Gelmektedir.”

Beyinde meydana gelen hasarın giderilmesine yönelik tedaviyi yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlarından Dr. Hüsnü Koşucu, hastanın yaşadığı en büyük sağlık sorunu olan diffüz aksonal hasar hakkında genel bilgiler verdi. Diffüz aksonal hasarın, başın ani hızlanma, yavaşlama ve dönmesi sonucu beyindeki nöronların sinir ucunda kopmalar meydana gelmesiyle yaşandığını söyleyen Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu, bu tip yaralanmaların daha çok yüksek hızda meydana gelen trafik kazaları ile iş kazalarına bağlı olarak görüldüğünü söyledi.

Yaygın Beyin Hasarına Bağlı Tedavi Süreci

Yaygın beyin hasarının tedavi süreci ile ilgili açıklamalarda da bulunan Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu; “Hastanın erken dönemde beyninin oksijenlenmesini sağlamak ve metabolizmasını yavaşlatmak en etkin tedavi yöntemidir. Bunun için hastalar anestezik ilaçlarla uyutulur ve solunum cihazına bağlanır. Beynin yeterince beslenmesini sağlamak için tansiyon değerleri, kan hemoglobini ve kan elektrolitleri normal sınırlarda tutulmaya özen gösterilir. Hasta, burundan mideye uzanan bir kateter ile beslenir. Hasarın ağırlığı ile orantılı olarak uzun bir rehabilitasyon dönemi başlar.” dedi.

Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu: “Bugüne Kadar Yaygın Beyin Hasarı Şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Getirilen Birçok Hasta Sağlığına Kavuştu.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bugüne kadar, neredeyse tümüne yakını motosiklet kazası sonucu gelişen yaygın beyin hasarı şikayeti ile birçok hastanın başvurduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu, uygulanan doğru tedavilerle, bu hastaların tamamına yakınında yüz güldürücü sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Motosiklet kullanırken kurallara uymanın, maksimum dikkat göstermenin ve kasket kullanımının en iyi tedaviden daha etkili olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu, uygulanan tedavilerin çocuk ve genç hastalarda daha başarılı sonuçlar sağladığını, yaş ilerledikçe başarı oranının azaldığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Deniz Aydın: “Vücudundaki Çeşitli Kırıklara Yönelik Cerrahi İşlem Uygulanan Hastamız, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Süreci Devam Etmekle Birlikte Artık Rahatlıkla Yürüyebilir Duruma Gelmiştir.”

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı adına açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Deniz Aydın ise hastanın ilk muayene ve tetkiklerinde, sol diz kapağında, sağ diz eklemi içinde ve sol köprücük kemiğinde kırık tespit ettiklerini, müdahalede bulunmak için ise hastanın bilincinin yerine gelmesini beklediklerini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Deniz Aydın şöyle devam etti: “Kazadan 3 gün sonra hastanemize getirilen Eren Alpdoğan’a ilk aşamada müdahalede bulunamamakla birlikte sol diz kapağında kırık, sağ dizinde şişlik ve sol kolunda eğrilik izledik. Gerçekleştirilen radyolojik tetkiklerinde ise sol diz kapağı, sağ diz eklem içinde ve sol köprücük kemiğinde kırıklar olduğunu tespit ettik. Ameliyata alabilmek için hastanın genel durumunun düzelmesini bekledik. Bu süre zarfında hastanın iki bacağını alçıya, sol kolunu ise askıya aldık. Genel durumunun düzelmesi üzerine kırıklara yönelik aynı operasyonda üç cerrahi işlem gerçekleştirdik. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası başlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmekle birlikte hastamız artık rahatlıkla yürüyebiliyor duruma gelmiştir.”