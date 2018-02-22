En sağlıklı 50 besin

Uzmanlara göre uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı düzenli ve dengeli beslenmek. Sağlıklı yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan bazı besinler var ki, onları mutlaka sık sık tüketmemiz gerekiyor. İşte sizi hastalıklara, yaşlanmaya ve yorgunluğa karşı sizi gün boyu koruyacak 50 besin ve onların yararlı etkileri....

Ahududu: Kalp dostu, obezite düşmanı Ançuvez: Protein deposudur. Omega-3 açısından da çok zengin Avakado: Kalp dostu Badem: Kollestrol düşmanı, cilt dostu Bal Kabağı: Hücreleri geliştirir. Brokoli: Vücudu toksinlerden korur. Kansere karşı çok etkili Buğday: E ve B vitamini açısından çok zengin. Ceviz: Kalp sağlığı açısından vazgeçilmez. Chia Çekirdeği: Kalsiyum deposu Domates: Cildinizin en büyük dostlarından biri. Kansere karşı koyan enzimleri güçlendirip, hücrelerdeki DNA’yı da korumaya yardım eder. Greyfurt: Kansere karşı koruyucu. Sindirimi dengelerken cildi de güzelleştirir Hindistan cevizi: Yağ yakıcı özelliği ile diyet yapanların en büyük yardımcısı. Üstelik bunu yaparken kalbi de koruyor. Ispanak: Folik asit deposu. A vitamini, demir, selenyum ve çinko açısından da çok zengin Kara Lahana: Cilt, göz ve dişlerin en önemli güçlendiricisi Karnıbahar: Kansere karşı vücudu güçlendiriyor Kavılca Buğdayı: Düşük kalorili eşsiz buğday çeşidi. Kefir: Bağışıklık sisteminin en önemli dostu. Kenevir Tohumu: Yağ asitleri , E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko ve fosfat deposu Keten Tohumu: B vitamini, potasyum ve demir açısından çok zengin Kinoa: Amino asitler açısından çok zengin Kırmızı Çay: Kalsiyum ve demir deposu Kivi: Yapısındaki antioksidanlar sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor Lahana: Kanser riskini azaltırken, vücuttaki toksinleri temizler. Kemik erimesine karşı da çok güçlü. Mandalina: Diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu kalkan Mantar: Çok güçlü bir antioksidan Mercimek: Kalp hastalıklarına karşı koruyucu. Üstelik protein açısından da zengin Muz: Yapısındaki potasyum sayesinde kalp dostu. Üstelik obeziteye karşı da koruyucu Nar : Bilinenin aksine C vitamini açısından en zengin meyve.Üstelik potasyum açısından da çok zengin Patlıcan: Kalbi güçlendirir Pazı: Magnezyum ve potasyum açısından çok zengin Portakal: Bağışıklık sistemini güçlendirmek için birebir Rezene: Antiokidanların en güçlülerinden biri. Sardalya: Beynin gelişimini güçlendirir Sarımsak: Bağışıklık sistemini güçlendirir., Tansiyonu düzenler, kalbi korur. En etkili antiviral besindir. Soğan: C vitamini açısından çok zengin. B6, ve potasyum kaynağı. Somon: Cilt kanserine karşı koruyucu. Üstelik omega deposu. Şarap: Kroner kalp hastalığı riskini azaltıyor Şeker Pancarı: Tansiyonu ve kollestrolü dengeler Tam Buğdaylı Ekmek: Sindirim sisteminin sağlığını korur. Üstelik kolon kanseri riskini azaltıyor Tarçın: Beyin hücreleri üstünde çok etkili. Tatlı Patates: A ve B vitaminleri açısından çok zengin. Yapısındaki yararlı lifler ve potasyum açısından da yabana atılmamalı. Tavuk: Protein ve B vitamini deposu Turna Balığı: Beynin gelişimini destekler, Kalp ve damar dostu. Yabanmersini: Gözleri koruyor. Yüksek kan şekerini de düşürür. Yoğurt: Bağışıklığı destekler, yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Yulaf: Bağışıklığı güçlendirir. Yumurta: Sinir sisteminin sağlığı üstünde çok etkili. Hücre yapısını düzenler. Zerdeçal: Antivirallerin en güçlüsü. Alzeimera karşı da çok etkili Zencefil: Sindirime yardımcı olur toksinleri atar Zeytinyağı: Kalp dostu, enfeksiyon düşmanrı