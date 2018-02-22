En sağlıklı 50 besin

Ahududu: Kalp dostu, obezite düşmanı
Ançuvez: Protein deposudur. Omega-3 açısından da çok zengin
Avakado: Kalp dostu
Badem: Kollestrol düşmanı, cilt dostu
Bal Kabağı: Hücreleri geliştirir.
Brokoli: Vücudu toksinlerden korur. Kansere karşı çok etkili
Buğday: E ve B vitamini açısından çok zengin.
Ceviz: Kalp sağlığı açısından vazgeçilmez.
Chia Çekirdeği: Kalsiyum deposu
Domates: Cildinizin en büyük dostlarından biri. Kansere karşı koyan enzimleri güçlendirip, hücrelerdeki DNA’yı da korumaya yardım eder.
Greyfurt: Kansere karşı koruyucu. Sindirimi dengelerken cildi de güzelleştirir
Hindistan cevizi: Yağ yakıcı özelliği ile diyet yapanların en büyük yardımcısı. Üstelik bunu yaparken kalbi de koruyor.
Ispanak: Folik asit deposu. A vitamini, demir, selenyum ve çinko açısından da çok zengin
Kara Lahana: Cilt, göz ve dişlerin en önemli güçlendiricisi
Karnıbahar: Kansere karşı vücudu güçlendiriyor
Kavılca Buğdayı: Düşük kalorili eşsiz buğday çeşidi.
Kefir: Bağışıklık sisteminin en önemli dostu.
Kenevir Tohumu: Yağ asitleri , E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko ve fosfat deposu
Keten Tohumu: B vitamini, potasyum ve demir açısından çok zengin
Kinoa: Amino asitler açısından çok zengin
Kırmızı Çay: Kalsiyum ve demir deposu
Kivi: Yapısındaki antioksidanlar sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor
Lahana: Kanser riskini azaltırken, vücuttaki toksinleri temizler. Kemik erimesine karşı da çok güçlü.
Mandalina: Diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu kalkan
Mantar: Çok güçlü bir antioksidan
Mercimek: Kalp hastalıklarına karşı koruyucu. Üstelik protein açısından da zengin
Muz: Yapısındaki potasyum sayesinde kalp dostu. Üstelik obeziteye karşı da koruyucu
Nar : Bilinenin aksine C vitamini açısından en zengin meyve.Üstelik potasyum açısından da çok zengin
Patlıcan: Kalbi güçlendirir
Pazı: Magnezyum ve potasyum açısından çok zengin
Portakal: Bağışıklık sistemini güçlendirmek için birebir
Rezene: Antiokidanların en güçlülerinden biri.
Sardalya: Beynin gelişimini güçlendirir
Sarımsak: Bağışıklık sistemini güçlendirir., Tansiyonu düzenler, kalbi korur. En etkili antiviral besindir.
Soğan: C vitamini açısından çok zengin. B6, ve potasyum kaynağı.
Somon: Cilt kanserine karşı koruyucu. Üstelik omega deposu.
Şarap: Kroner kalp hastalığı riskini azaltıyor
Şeker Pancarı: Tansiyonu ve kollestrolü dengeler
Tam Buğdaylı Ekmek: Sindirim sisteminin sağlığını korur. Üstelik kolon kanseri riskini azaltıyor
Tarçın: Beyin hücreleri üstünde çok etkili.
Tatlı Patates: A ve B vitaminleri açısından çok zengin. Yapısındaki yararlı lifler ve potasyum açısından da yabana atılmamalı.
Tavuk: Protein ve B vitamini deposu
Turna Balığı: Beynin gelişimini destekler, Kalp ve damar dostu.
Yabanmersini: Gözleri koruyor. Yüksek kan şekerini de düşürür.
Yoğurt: Bağışıklığı destekler, yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar.
Yulaf: Bağışıklığı güçlendirir.
Yumurta: Sinir sisteminin sağlığı üstünde çok etkili. Hücre yapısını düzenler.
Zerdeçal: Antivirallerin en güçlüsü. Alzeimera karşı da çok etkili
Zencefil: Sindirime yardımcı olur toksinleri atar
Zeytinyağı: Kalp dostu, enfeksiyon düşmanrı