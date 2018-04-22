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“En büyük eksikliklerimizden biri rehabilitasyon merkezi”

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, KKTC’de en büyük eksikliklerden birinin rehabilitasyon merkezi olduğunu vurguladı

“En büyük eksikliklerimizden biri rehabilitasyon merkezi”
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Sağlık Bakanı Filiz Besim, İstanbul’daki temasları çerçevesinde üç hastaneyi ziyaret etti.

Besim, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi (AMATEM) , Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AMATEM ziyaretinde Bağımlılıkla Mücadele Birimi’nde sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler alan Bakan Besim, KKTC’de en büyük eksikliklerden birinin rehabilitasyon merkezi olduğunu, KKTC’de AMATEM’in kurulması için çalışmalar bulunduğunu belirtti.

AMATEM’in çalışmalarını çok anlamlı bulduğunu dile getiren Bakan Besim, bazı imkansızlıklara rağmen gönül koyan hekim ve psikologlarla, çalışanların son derece uyumlu olduğunu gözlemlediğini, birbirlerine olan saygı ve sevgi çerçevesinde önemli adımlar attıklarını, KKTC’de kurulma çalışmaları olan AMATEM için iş birliği kararı aldıklarını söyledi.

Bakan Besim, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde hastane yönetimi ve hekimlerle de bir araya geldi.

KKTC’de böbrek nakillerinin başarıyla yapıldığından bahseden Bakan Besim, kalp nakli konusunda da önemli bir protokole imza atıldığını söyledi.

Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin KKTC’den birçok hastanın gittiği önemli bir sağlık kurumu olduğunu belirten Bakan Besim, otolog kemik iliği nakli ve karaciğer nakli yapılan KKTC’den giden hastaları ziyaret ederek durumlarıyla ilgili bilgiler aldı. Besim, hastanenin acil servis hizmetleri ve triaj sisteminin işleyişi konusunda yerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’ne de giden Bakan Besim, navigasyon sistemi ve ambulans ağlarını inceledi. Afet hali ve acil durumlarda kullanılan ambulanslar hakkında bilgiler aldı.

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