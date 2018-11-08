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Emzirme dönemine dair

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Bir kadın için hayatındaki en önemli dönem hamileliktir ve devamında gelen emziklilik süreci, bu dönemde kaygıları bir tarafa bırakıp iyi bir emziklilik gerektirir. Bunun için neler yapmamız gerektiğine, bu hafta HALKIN SESI sağlık köşemizde yer veriyoruz.

Emzirme dönemine dair
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Emzirirken tüketebileceğiniz en iyi 14 besin

Yumurta :

En değerli besinimiz olan yumurta, emziklilik döneminde de en önemli süt kalitesini artıran besindir. Yumurta; bazen bazı bebeklerde hassasiyete neden olabilir bebeğinizde herhangi bir şikayet yoksa her gün 1 yumurtayı mutlaka tüketin.

Yoğurt:

Yoğurt en önemli probiyotik kaynağımızdır. Her gün düzenli olarak 2-3 porsiyon yoğurt tüketin. Yoğurdu kendiniz yapıyorsanız ya pastörize ya da kutu sütleri (UHT) kullanarak yoğurdu yapın. Ayrıca eczacınızın önereceği probiyotikleri alıp yoğurdunuza karıştırın. Probiyotik içeriği yüksek olan anne sütü hem bebeğin hem sizin bağışıklığınızı güçlü tutar.

Süt/Ayran :

Sıvı tüketimini süt/ayran gibi besinlerle destekleyin. Ayrıca kalsiyum kaynakları sütün kalitesini de destekler.

Somon/Ton Balığı:

Omega-3 ün en iyi protein kaynağı olan bu balıklar, anne sütü alan bebeğinizin beyin gelişimini destekler ayrıca size stresten korur.

Yulaf ezmesi:

Süt miktarının artmasını sağlayan yulaf, posa ve bitkisel protein yönünden zengindir. Ara öğünlerde yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

Buğday/Bulgur/Karabuğday:

Posa yönünden zengin olan bu iki tahıl grubu hem sindirim sistemini düzenler hem de kan şekerini dengede tutar. Buğdayı iyice haşlayıp süt, bal ile karıştırabilir, her yapabilir, veya salatalarınızda kullanabilirsiniz.

Badem:

Içerdiği E vitamin, antioksidanlar ve omega-3 sayesinde anne sütünün içeriğini destekler.

Ispanak/Pazı/Dereotu :

Emziklilikte en önemli ihtiyaç olan kalsiyum, demir ve folik sit için bu  3 sebzeyi unutmayın. Çiğ veya az pişmiş olarak tüketin. Iyi bir besin örüntüsü için yumurta, kıyma gibi proteinlerle karıştırın.

Rezene :

Anne sütünün salınımını destekleyen hormonların üretimini artıran rezene, emzirme sürecinde her zaman yanınızda olmalı ve mutlaka günde 1-2 bardak tüketmelisiniz.

Çemen tohumu:

Çoğumuz kullanmıyor olabilir ancak tavuk et yemeklerine lezzet veren çemen tohumu süt artışını da desteklemektedir.

Soğan/sarmsak:

Anne sütünü en çok artıran besinler arasındadır. Eğer bebekte ve sizde gaz veya başka şikayetlere neden olursa kullanmayınız.

Kuşkonmaz:

Özellikle süt üretimi için gerekli olan A vitamin, potasyum, posadan zengindir. Et yemekleriyle birlikte tüketin.

Balkabağı:

Özellikle beta karoten içeriği anne sütünü artırmayı destekler.

Su :

Özellikle emzirmenin ilk 3-4 ayında yaklaşık 3.5-4 litre su içmelisiniz. Su, anne sütünü artırmada tek kanıtlanmış besindir. Eğer çok terliyorsanız, elektrolit kaybını yerine koymak için günde 1-2 şişe maden suyu da tüketebilirsiniz.

 

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