banner107
4 0
22 0
 
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
204 0
13 0
11 0
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
55 0
17 0
banner82
banner147

Elektronik sigara kanser ve kalp hastalığı nedeni

banner27

Daha az zararlı olduğu düşünüldüğü için tercih edilen elektronik sigaraların da kanser ve kalp rahatsızlıklarına yol açtığı bir kez daha kanıtlandı. Araştırmaya göre nikotin vücudunuza hangi yolla girerse girsin DNA'ya hasar veriyor.

Elektronik sigara kanser ve kalp hastalığı nedeni
banner137

 

 

 

Elektronik sigaralar da kansere yol açabilir

New York Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim insanlarının yaptığı çalışma, elektronik sigaraların da masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu

Laboratuvar ortamında e sigaraya maruz kalan farelerin akciğer, mesane ve kalplerindeki DNA'larda hasar oluştuğu tespit edildi

Araştırma sonucunda elektronik sigara kullanımı sonrası vücuda giren nikotinin tamamen kanserojen bir etki gösterdiği ortaya çıktı.

Uzmanlar elektronik sigaraların masum olduğunun düşünülmemesi gerektiğini, şu an için normal sigaraların mı yoksa elektronik olanların mı daha zararlı olduğunun kesinleşmediğini söylüyor.

Elektronik sigaranın kesin zararlarının 1 yıl içinde yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.