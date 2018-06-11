ELA Özel Eğitim Merkezi sağlık turizmine hazır

ELA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, merkezin sağlık turizmi akreditasyon sürecini başlattı

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’taki tam teşekküllü tek özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olan ELA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunarak sağlık turizmi akreditasyon sürecini başlattı.

Konsey’den yapılan açıklamaya göre; KKTC’de farklı gelişen çocukların topluma kazandırılması ana hedefiyle hizmet veren ELA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yurt dışından hasta kabul edebilmesine yönelik olarak Dünya Sağlık Turizmi Konseyi tarafından akredite edilmesine yönelik sürecin başlatıldığı belirtildi.

YURT DIŞINDAN GELECEK ÇOCUKLARA VE GENÇLERE EĞİTİM VERİLEBİLİR...

Merkezin, Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Konsey Yönetim Kurulu Üyesi ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Yalvaç ve Konseyin Su içi Rehabilitasyonu uzman danışmanı Doç. Dr. Hülya Yücel’dan oluşan heyet tarafından incelendiğine yer verilen açıklamada, ELA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin KKTC’deki özel gereksinimi olan çocuklara bilimsel temelde verdikleri ve başarılı sonuçlar aldıkları eğitimlerini, yurt dışından gelecek çocuklara ve gençlere de verilebileceğinin tespit edildiği bildirildi.

DEVLET ÖZEL ÇOCUKLARA SAMİMİ VE YETERLİ KATKI VERMELİ...

Otizm, kromozom anomalileri, zihinsel yetersizlik, dil ve konuşma bozuklukları, cerebral palsy, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü, işitme yetersizliği gibi alanlarda ülkemizdeki çocuklara nitelikli ve sonuç alıcı eğitimler veren merkezin yurt dışından da özel gereksinimli çocuk ve gençleri kabul edebilmesi için çalışmaların başlatıldığını dile getiren Dr. Ahmet Savaşan, “uzmanlardan oluşan ekibi ile uluslararası standartlarda tam donana sahip başta ELA rehabilitasyon merkezi olmak üzere, bu gibi tam teşekküllü özel merkezlerden başta kendi çocuklarımızın yeterli bir devlet desteği ile yararlanabilmesi sosyal devlet olmanın gereğidir. Devletimiz bu özel çocuklarımızın kendi ülkelerinde gerek devlet bünyesindeki merkezleri güçlendirerek, gerekse de bu ve buna benzer başarılı özel merkezleri destekleyerek çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve topluma kazandırılmaları için samimi ve somut adımlar atmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

REHABİLİTASYON KONUSUNDA POTANSİYELİMİZ YÜKSEK...

Yine devletin vizyonu ile bu ve bunun gibi merkezlerin teşvik ve desteklenmesi sayesinde, yurt dışından hem eğitim ve rehabilitasyon hizmeti almak hem de tatil yapmak için Kuzey Kıbrıs’ın büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, “ülkemiz rehabilitasyon alanında sağlık turizmi yapabilme noktasında önemli bir potansiyele sahip. Bizler bu alanın gelişmesi için cesaretlendirici olmaya devam edeceğiz ve uluslararası şartları yerine getiren kuruluşlara akreditasyon vereceğiz. Umarım başta Sağlık ve turizm bakanlıkları da bu alana gereken ilgiyi gösterir” dedi.