Egzama ve beslenme

Egzama, iltihabi seyreden bir cilt hastalığıdır. Atopik dermatiti olarak da bilinir. Atopik kelimesi deri ve solunum yollarının aşırı duyarlı olmasının ifadesi olarak kullanılır. Ciltte kabarcık, döküntü tahriş şeklinde kendini belli eder.

Günümüzde egzamanın birebir beslenme ile ilişki olduğunu gösteren kanıtlar yetersiz olmakla birlikte, egzama şiddetini artırabilecek besinler bulunmaktadır.

Belirtileri; özellikle bebek ve çocukların yüz, kol ve bacaklarında kaşıntı ve kızarıklıkla, erişkinde ise kızarıklıklar olarak görülmektedir.

Egzamada ilk olarak en yaygın olan alerjik yiyeceklerden inek sütü ve yumurtaya dikkat edilir. Katkı maddeli gıdalar diyetten tamamen çıkartılır. Buna rağmen şikayetler geçmemişse daha ileri kısıtlamalara gidilir ve tüketilen her türlü yiyecek takip altına alınır.

Genel prosedüre bakıldığında egzama teşhisi alan kişilere besin alerji testleri yapılmaktadır. Fakat bu testlerin ne denli güvenilir oldukları da tartışma gerektirir.

Atopik dermatit olarak bilinen egzama, atopik yürüyüş olarak adlandırılan alerjik duyarlanma sürecin erken çocukluk döneminde besin alerjisi şeklinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Geç çocukluk, adölesan ve erişkin dönemlerinde ise polen ilişkili besin alerjileri örneğin (bazı ağaçların polenleri) elma, kereviz, havuç ve fındık gibi ağız içi kaşıntı gelişmesi belirtilmiştir.

Tüm bu belirtiler geçici de olabilirken yaşam boyu kalıcı hale de gelebilir.

Genel olarak egzama ile ilişkili yaygın alerjen besinler arasında