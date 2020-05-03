Eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Eczacılar Birliği, eczanelerin çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 4 Mayıs – 17 Mayıs tarihleri arasında eczaneler, 08.00-16:00 saatleri arasında açık olacak.



Nöbetçi eczanelerin hizmet saatleri ise, 16:00 – 20:30 arası (20.30 – 00.00 Acil Reçeteli Hastalara On-Call Hizmet) olacak şekilde düzenlendi.

Eczanelere hasta kabulleri, pandemi döneminde uygulanan salgın tedbirleri çerçevesinde devam edecek.

Nöbet esnasında; ateş, öksürük, hapşırma şikayeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar öncelikli olarak kabul edilecek.

Açıklamada ayrıca, şunlar aktarıldı:

“Güncel mesai saatleri, nöbetçi çalışma saatleri ve nöbetçi eczaneler sadece Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin resmi sitesi olan www.kteb.org sitesinden veya Google Play ve App Store’da bulunan KTEB uygulamasından takip edilmelidir. Resmi site haricinde bulunan web sitelerinde bulunan diğer nöbetçi eczane listelerine itibar edilmemesi önemle rica olunur.”