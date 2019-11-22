Düzenli Olarak Avokado Tüketmeniz İçin 10 Geçerli Sebep

Avokado son yılların en popüler meyvelerinden biri. Üstelik neredeyse her tarife çok yakışıyor.

Son yıllarda yiyecek trendleri sosyal medyanın da etkisiyle çok hızlı değişiyor. Sağlıklı beslenmek ise sağlıklı olmak için değil de trend olduğu için tercih edilen bir yaşam tarzı haline geldi diyebiliriz. Peki sağlıklı yaşam dendiğinde akla gelen ilk yiyecek hangisi? Muhtemelen avokado akla ilk gelenlerden biri. Peki onlarca farklı tarifte kullanılabilen bu yeşil ve oldukça sağlıklı meyveyi aşırıya kaçmadan düzenli bir şekilde tükettiğimizde neler olur? İşte günde yarım ya da 1 tam avokado tüketmeniz için bazı ikna edici sebepler…

1. Yüksek seviyede folik asit içerir

B grubundan bir vitamin olan folik asit hücrelerin üretilmesi ve bakımı, DNA sentezi gibi oldukça kritik süreçlerde önemli bir rol oynar. Ayrıca depresyon risklerini azaltan önemli etkilere sahiptir. Özellikle diyet yapanlar için depresyon riskini azaltması düzenli tüketim konusunda ikna eden özelliklerden biridir.

2. Kolesterolü dengeler

Avokadonun kolesterol üzerindeki etkileriyle ilgili yapılmış çok fazla çalışma yoktur ancak yapılan çalışmalar kolesterolü dengelemede etkili olduğunu gösterir. Kolesterol problemi olanların diyetine mutlaka avokado eklenir.

3. İçerdiği yağlar besinlerin emilimine yardımcı olur

Özellikle A, D ve E vitaminlerini daha düzgün bir şekilde almanıza yardımcı olan avokado içerdiği yağlarla besinlerin emilimine de yardım eder.

4. Sindirimi olumlu yönde etkiler

Avokado gibi doğal liflerle dolu yiyecekler sindirim sisteminizin çalışmasına yardım eder. Kabızlığı önler ve kolon kanseri riskini azaltır. Sindirim sorunu yaşayanlar düzenli avokado tüketmeyi deneyebilirler.

5. Sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardım eder

Avokadolar çok çeşitli besinler içerirler, düzenli tüketildiklerinde ise vücudun çok daha sağlıklı olmasına yardım ederler. Bu yüzden kilo vermek isteyenler için oldukça sağlıklı bir besin olarak ilk sıralarda yer alırlar.

6. Kanseri önlemeye yardımcı olur

Avokadonun kanseri önlemede direkt etkisi olmasa da yardımcı rol oynadığını gösteren araştırmalar mevcuttur. Özellikle prostat kanseri hücreleri üzerinde araştırma yapılmış ve hücrelerin büyümesini durdurabilecek etkilere sahip olduğu görülmüştür.

7. Kemik sağlığı için oldukça faydalıdır

Avokado kemikler için oldukça faydalı olan K vitamini deposudur. Bu vitamin kalsiyum ve D vitamini kadar önemlidir.

8. Lif içeriği açısından zengindir

Avokadolar oldukça zengin bir lif kaynağıdır. Bu açıdan tek başına kan şekeri artışını azaltabilir ve birçok hastalığın risk oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

9. Kalp sağlığını olumlu etkiler

Avokado, yağ oranı oldukça yüksek bir besindir. İçinde barındırdığı sağlıklı yağlar çoğunlukla oleik asittir ve iltihabı azaltan bir etkiye sahiptir.

10. Potasyum açısından zengindir

Avokadoda muzdan bile daha fazla potasyum vardır. Bu sayede kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, inme riskini azaltır.