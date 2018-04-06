Düzenli göz muayeneleri hayat kurtarabilir

Araştırmalar, her yıl tüm dünyada milyonlarda insanın önlenebilir sebeplerden dolayı görme yetilerini kaybettiğini ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Günü vesilesiyle, rutin göz muayeneleri sayesinde önlenebilir görme kayıplarının önlenmesinin yanı sıra, kanser, beyin tümörü, tiroit ve yüksek tansiyonun da aralarında bulunduğu pek çok hastalığın teşhis edilebileceğini söyleyen Dünyagöz Feneryolu’ndan Prof. Dr. Tayfun Bavbek kapsamlı göz muayenelerini düzenli olarak gerçekleştirmenin önemi ve bu sayede önlenebilecek rahatsızlıklar ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

Ciddi hastalıklar gözden teşhis edilebiliyor

Göz muayeneleri sayesinde, gözlerde oluşabilecek rahatsızlıklara ek olarak, hayati tehlike yaratan farklı hastalıkların da ilk belirtilerinin gözlemlenebildiğini belirten Prof. Dr. Tayfun Bavbek, “Rutin olarak gerçekleştirilen göz muayeneleri sırasında fark edilebilecek pek çok hastalığın teşhisi ve ardından doğru branşlara yapılacak yönlendirmeler, özellikle kanser hastalarında hayati önem taşıyabiliyor. Göz muayeneleri sayesinde; yüksek kolestrol, tümörler, tiroit, yüksek tansiyon, diyabet, kanser türleri, AIDS, MS, alzheimer, parkinson ve bağışıklık sistemini olumsuz olarak etkileyebilecek pek çok farklı rahatsızlığın ilk belirtilerini tespit edebilmek mümkün” ifadelerini kullanıyor.

Erken teşhis ile körlük önlenebilir

Rutin göz muayeneleri ile önemli rahatsızlıklara teşhis konulmasının yanı sıra, öğrenme yetisinin %85’ini sağlayan gözleri tehdit eden görme rahatsızlıklarının da önemli olduğunu belirten, “Göz muayenelerinden istenilen sonucu alınabilmesi için hastaların, muayenenin yapıldığı merkezde göz sağlığı konusunda en yeni teknoloji ve tekniklerin kullanıldığından ve hekimlerin tecrübeli olduğundan emin olmaları gerekmektedir. Kapsamlı bir göz muayenesi en az 30 dakika sürer. Bu muayenede; görme keskinliği testi, gözlük muayenesi, göz kapaklarının ve göz kaslarının muayenesi, göz tansiyonu ölçümü, biomikroskobik muayene ve göz gibi kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tüm bu farklı aşamalar sayesinde hem gözde hem de vücudun farklı bölgelerinde oluşabilecek rahatsızlıklar tespit edilerek hastalar gerekli tedavilere yönlendirilebilirler” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Göz Muayenesinin Aşamaları