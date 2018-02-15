Duyarlılık örneği

Merit Lefkoşa Hotel personeli, kan bağışı kampanyasına destek verdi

Sağlık Bakanlığı ve KKTC Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı sosyal sorumluluk etkinliğine Merit Lefkoşa Hotel personeli yoğun ilgi gösterdi.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses," Kan bağışı’nın, İhtiyacı olan kişilerin yanısıra kan veren kişinin sağlığı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak; Sağlık Bakanlığı ve KKTC Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, sağlık problemleri sebebiyle katılamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, Tüm Personelin kan bağışına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gönüllü olarak kan bağışında bulunan personellere de gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Gürses, “İhtiyacı olanlara bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.