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Dünya Sağlık Örgütü son noktayı koydu

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Corona virüsü salgınının başından bu yana maske konusunda çelişkili açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü, önerisini değiştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü son noktayı koydu

Örgüt, ortak kullanıma açık kamusal alanlarda maske takılması uyarısı yaptı. Dr. Maria Van Kerkhove, kumaş maskelerin doğru kullanılması durumunda koruyuculuğu olduğuna dair yeni kanıtlar olduğunu söyledi.

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgın sürecinde en tartışmalı kurumlardan biri de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) haline geldi.

Salgına karşı gerekli uyarıları zamanında yapmadığı yönünde başta ABD tarafından olmak üzere ağır eleştirilerin yöneltildiği DSÖ, çelişkili açıklamalarla da okları üzerine çekiyor.

Corona virüsüne karşı mücadelede sosyal mesafeyle birlikte ilk akla gelen korunma yöntemlerinden biri maske. Pek çok ülkede toplu taşımada ve market gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunurken, DSÖ maskenin koruyuculuğunu tartışmaya açmıştı.

Dr Maria Van Kerkhove.

DSÖ hasta olanların virüsü bulaştırmamak için maske takması gerektiğini, bunun dışında sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek olmadığını duyurmuştu. Kurumdan, bu önerinin yanı sıra kumaş maskelerle ilgili tavsiyeleri de değiştirdikleri yönünde bir açıklama geldi.

Dr. Maria Van Kerkhove, sağlıklı kişiler de dahil herkesin kamuya açık ortak kullanım alanlarında maske takması gerektiğini söyledi.

‘ÜÇ KATMANDAN OLUŞMALI’

Cerrahi maskelerin yanı sıra kumaş maskelerin de koruyucu olduğunu ifade eden Kerkhove, “Yeni araştırma sonuçlarımız var. Kanıtlar gösteriyor ki, eğer düzgün bir şekilde kullanılırsa enfeksiyon taşıyan potansiyel damlacıklara karşı koruyuculuk sağlar” dedi.

Kerkhove, maskenin üç katmandan oluşması gerektiğini, dıştaki ilk katmanın polyester benzeri bir kumaş olması, ikinci katmanın da filtre görevi görmesi gerektiğini belirtti.

Kerkhove, maske kullanımına rağmen sosyal mesafeyi de elden bırakmamak gerektiğini yineledi.

Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü son noktayı koydu: Kumaş maskeler de koruyor

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