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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama

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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, bugün corona virüsü ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu… Dünya çapında 16 binden fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsünün hız kesmediğini açıklayan DSÖ’nin sözcüsü Margaret Harris, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Harris, “ABD’de çok büyük hızlanma görülüyor. ABD’nin salgının merkez üssü olma potansiyeli var” dedi.

Harris, son 24 saat içerisinde kendilerine iletilen vaka sayısının yüzde 85’inin Avrupa ve ABD’den geldiğini belirtirken, “Bunların yüzde 40’ı ABD merkezli” dedi. Harris, “Onlarda (ABD) çok büyük bir salgın var ve bunun yoğunluğu da artacaktır” dedi.

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