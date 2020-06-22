DSÖ itiraf etti; "En kötüsü dündü"

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, güncel corona virüsü verilerini paylaştı

Yapılan açıklamada, son 24 saatlik sürenin corona virüsü tarihindeki en korkunç gün olduğu belirtildi. Yetkililer 183.020 resmi vaka ile en çok vakanın görüldüğü günün dün olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, pazar günü (21.06.2020) corona virüsü salgınında korkutucu bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve sık sık tartışma yaratan açıklamalarıyla dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saat içerisinde 183.010 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Kuruluş, bu artışta esas payın özellikle Güney ve Kuzey Amerika’da olduğunu duyururken, bu bölgelerde toplam 116 binden fazla vakanın görüldüğünün altını çizdi. Resmi verilere göre bu artıştaki en büyük paya sahip olan ülkeler 50 binden fazla vakanın tespit edildiği Brezilya, ABD ve Hindistan.

11 HAFTADA 8 MİLYONU GEÇTİ

Resmi verilere göre dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 8.7 milyonu geçerken, 461 binden fazla insan da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. DSÖ verilerine göre en çok vakanın açıklandığı bir önceki gün 18 Haziran’dı.

Corona virüsünde vaka sayısının 1 milyonu geçtiği 2 Nisan’dan tam 11 hafta sonra vaka sayısının 8 milyonu geçmesi corona virüsü salgınının ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığını da gözler önüne serdi.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN 10 ÜLKE

Johns Hopkins Üniversitesi’nin resmi kanallardan elde ettiği verilere göre corona virüsü vaka sayısı dünya çapında 8.9 milyonu geçti. Dünya genelinde 466.548’den fazla da ölüm kayıtlara geçti.

Corona virüsü salgınından vaka sayısı bazında en çok etkilenen 10 ülke şu şekilde:

ABD: 2.278.373

Brezilya: 1.083.341

Rusya: 583.879

Hindistan: 410.461

Birleşik Krallık: 305.803

Peru: 251.338

İspanya: 246.272

Şili: 242.355

İtalya: 238.499

İran: 204.952

TÜRKİYE’DE 187.685 VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 23 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 950'ye yükseldi.



Son 24 saatte toplam 40 bin 496 test yapılırken, 1192 yeni tanı konuldu ve toplam vaka sayısı 187 bin 685'e çıktı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana yapılan toplam test sayısının 2 milyon 945 bin 240'a ulaştığı ifade edildi. Son 24 saat içerisinde iyileşen 1412 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 160.240'a yükseldi.



Güncel corona virüsü tablosunda, entübe hasta sayısının 327, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 803 olduğu belirtildi.

PEKİN’DE 9 VAKA TESPİT EDİLDİ

Corona virüsü salgınının başladığı Çin’de yeni salgın dalgası devam ediyor… Haftalar sonra başkent Pekin’de başlayan corona virüsü paniği devam ederken, yerel yönetim son 24 saat içerisinde 9 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

İkinci corona virüsü dalgasının ilk vakasının 11 Haziran’da görüldüğü Pekin’de şu ana kadar 236 yeni vaka tespit edildi.