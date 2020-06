DSÖ'den corona virüs tedavisinde steroid açıklaması

DSÖ, steroid tedavisinin corona virüs hastalarında etkili olduğunu söyledi. DSÖ dexamethasone adlı ilacın corona virüste ölümleri yüzde 60 oranında azaltabileceğini belirtti.

Dexamethasone ölümleri yüzde 60 azaltabilir

Oxford Üniversitesi de 2 bin hasta üzerinde denenen steroidin corona tedavisindeki en etkili ilaç olduğunu söyledi. Ucuz maliyetli dexamethasone tedavisinin hasta başı 5 sterlin yani 40 liraya mal olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü corona virüs tedavisindeki yeni kuralları açıkladı. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre 1960'lı yıllardan beri piyasa bulunan bir ilacın corona virüs tedavisinde kullanılabilir.

Dün açıklanan test sonuçlarına göre steroid kullanımı Covid-19 ölümlerini üçte bir oranında azaltabilir.

Dexamethasone olarak bilinen ilaç 1960'lı yıllardan beri eklem iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde kullanıyor. Stereoid tedavisinde henüz ilk sonuçlar geldi ancak uzmanlar dexamethasone ilacının ağır durumdaki corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmasını tavsiye ediyor.

DSÖ'nün paylaştığı verilere göre steroid verilen solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranı üçte bir oranında azaldı. Oksijen desteği alan hastalarda ise bu oran beşte bir olarak kayıtlara geçti.

Streoidin ağır durumdaki hastaların tedavisinde kullanıldığı belirtildi. Hastalığı orta şiddete geçiren hastalarda steroid kullanımının herhangi bir olumlu etkisine rastlanmadı.

DSÖ Genel Direktöü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Oksijen ya da solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda ölüm oranını azaltan ilk tedavi" açıklamasında bulundu.

OXFORD'UN ARAŞTIRMASI

Dexamethasone’nun vücudun bağışıklığının aşırı tepkisi sonucunda meydana gelen sitokin fırtınaları önlediği belirtiliyor.



Araştırmacılar, ilacı hastanede tedavi gören 2 bin hasta üzerinde denedi ve sonuçları Dexamethasone verilmeyen 4 bin hasta ile karşılaştırdı. Buna göre, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

Araştırmacılardan Prof Martin Landray ise bulguların, dexamethasone ile ventilatöre bağlı her sekiz hastadan birinin, oksijen tedavisinde ise her 25 kişiden birinin hayatının kurtarılabileceğini açıkladı.



Landray, " İlacın açık ve net bir faydası var. Tedavi 10 gün sürüyor ve dexamethasone her hasta için günde yaklaşık 5 sterline mal oluyor” dedi.



Dexamethose’un hafif semptomları olan ve nefes almada güçlük çekmeyen Covid-19 hastalarında kullanılması uygun bulunmuyor.

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

'Sitokin fırtınası' ile tetiklenen yıkıcı akciğer iltihabı, corona virüs hastalarının ölümündeki en önemli etken olarak kabul ediliyor.

Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Stokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor.

Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler bir süre sonra yıkıcı hasara yol açabiliyor. Bağışıklık hücrelerinin akışı kalıcı olduğunda, bağışıklık sisteminin korumaya çalıştığı dokulardaki hücreleri öldürmeye başlayan iltihaplanma meydana geliyor. Sitokin hücrelerinin aşırı miktarda sinyal vermesi nedeniyle çok uzun süre iltihaplanma kontrol dışı kalabiliyor. Bu iltihap, ise corona virüs hastalarının akciğerlerini dolarak solunum yetmezliğine neden oluyor. Eğer iltihaplanma kontrol edilemezse hastaların birçoğu hayatını kaybediyor.