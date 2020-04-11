Dr. Erden Aşardağ Koordinasyon Konseyi üyeliğinden ayrıldı

Başbakanlık Covid-19 ile mücadele Koordinasyon Konseyi üyeliğinde görevlendirilen iç hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ, kuruldan istifa ettiğini sosyal paylaşım hesabındna yaptığı açıklamayla duyurdu.

Aşardağ, basında yer alan ve İzlanda modeli diye adlandırılan-15 bin tetkik kiti ile bunu 5 günde çözeriz ön görüsünün kurulda tartışılan ve karara bağlanan bir öneri olmadığını bunun kişisel ve kurulu bağlamayan bir öngörü olduğunu belirterek, bunun kendisini deinden üzdüğünü bu nedenle komisyondaki görevini tekrar gözden geçirmek durumunda kaldığını kaydetti.

Dr. Erden Aşardağ'ın paylaşımı şöyle:

Değerli ilgili kurumlar ve halkımız

Bilindiği üzere covid-19 pandemisi ülkemizi etkilemeye başladıktan sonra tüm ilgili paydaşlar, sağlık bakanlığı ve devlet kurumları pandemiyi kontrol altına almak için var gücüyle savaşmaya başlamıştır. Bunun üzerine paydaşlar arasında koordinasyonu sağlamada yardımcı olacak ve önemli tıbbı konularda, bu konuların çözümünde ilgili bilimsel çalışmalar yapan ve komitelerin kararlarını yürütmede olan başbakanlık, sağlık bakanlığı ve bakanlar kuruluna ileten bir Başbakanlık Covid-19 ile mücadele Koordinasyon konseyi kurulmuştur. Günümüze kadar aktarılan problemlerin çözümü konusunda aktif olarak görevlerini yapmıştır.

Toplumun izolasyonlarının ne şekilde yavaş yavaş kaldırılması ve basamak basamak yumuşatılması konusu tüm ülkenin gündemindedir. Net olarak açıklama isterim ki basında yer alan ve İzlanda modeli diye adlandırılan-15 bin tetkik kiti ile biz bunu 5 günde çözeriz ön görüsü- bizim kurulda tartışılan ve karara bağlanan bir öneri değildir. Bu öngörü kişisel ve kurulu bağlamayan bir öngörüdür. Bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen bütün kurulun aldığı bir karar gibi basına ve kamuoyuna yansıtılması Koordinasyon kurulu üyesi olarak beni derinden üzmüş ve komisyondaki görevimi tekrar gözden geçirmek durumunda bırakmıştır.

Bu tür ciddi sonuçları olabilecek modellerin tatbiki tüm paydaşların geniş katılımı ile KKTC Sağlık bakanlığı bünyesinde bilim insanlarının katkıları ile planlanmalıdır. Bu problemin çözümü için tüm donanımları olan bilim insanlarımız ve hekimlerimiz mevcuttur.

Başbakanlık koordinasyon konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında sapma oluşmuştur. Bu konseydeki görevimden istifa ettiğimi ve bundan sonra bu konseyin alacağı kararların şahsen hiçbir şekilde beni bağlamayacağını ve insanlarımızın mutluluğu ve sağlığı için Covid-19 savaşına sessiz bir şekilde aktif olarak devam edeceğimi kamuoyuna duyururum.

Dr. Erden Aşardağ

İç Hastalıkları Uzmanı