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Dört sendika Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde grev yapıyor

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Dört sendika Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde grev yapıyor
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 Sağlıkta örgütlü 4 sendika, sağlık çalışanlarının darp edildiği Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde, Sağlık Bakanlığı güvenlikle ilgili taleplerini yerine getirene kadar acil durumlar hariç sağlık hizmeti verilmeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ),  Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve  Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) acil hastaların mağdur olmaması için  Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetlerinin verilmeye devam edeceğini ancak mesai saatleri sonrasında Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde başka herhangi bir sağlık hizmeti verilmeyeceğini duyurdu.
YARIN GÜZELYURT’TA BASIN TOPLANTISI
Sendikalar yarın saat 09.00’da Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirilecek ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını  bir kez daha kınayacak.
Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık merkezilerinde  24 saat boyunca polis bulundurulması ve bunun süreklilik arz etmesi taleplerine  olumlu yanıt vermediğini kaydedildi ve bu eylemin Bakanlık’la uzlaşana kadar devam edeceği açıklandı.
25 Ekim Cuma günü Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev başındaki kamu sağlık çalışanları, bir grup hasta yakını tarafından darp edilmişti.

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